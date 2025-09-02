Martín Menem admitió que los audios de Karina Milei pudieron haberse grabado en la Camara Baja y denunció “un intento deliberado de desestabilización”
En medio de un sinfín de escándalos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a los presuntos audios que involucran a Karina Milei y reconoció que se habrían grabado -ilegalmente- en el despacho de Presidencia de la Cámara Baja.
“Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”, continuó el riojano a través del comunicado virtual que minutos después fue reposteado por el presidente de la Nación, Javier Milei.
Durante la mañana de este martes, el canal de streaming uruguayo Dopamina puso al aire una serie de piezas de audio a las que vincularon con la hermana del jefe de Estado, que estaría siendo grabada desde el despacho presidencial en el Palacio Legislativo. “Martín es el que tiene la información. Hay que estar abajo de Martín. Yo respeto a Martín como cabeza”, mencionó la grabación difundida.
Así las cosas, en tono aclarativo por la presencia de la secretaria general de Presidencia de la Nación en su despacho, Menem agregó que “la línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y Karina Milei participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.
En el cierre, Martín Menem cargó que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.
Por último, responsabilizó al kirchnerismo por el contexto que está atravesando el Gobierno nacional: “El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.