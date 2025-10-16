Martín Menem acusado de “cajonear” los últimos proyectos aprobados en Diputados
El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció este martes al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por “cajonear” los proyectos de ley aprobados en la sesión del 8 de octubre, hace más de una semana, y le recordó que es su deber remitirlos al Senado para continuar el trámite parlamentario.
En una nota formal dirigida a Menem, Ferraro advirtió que “los proyectos de ley aprobados por Diputados siguen cajoneados en la Presidencia”, entre ellos “la reforma que limita los DNU y la delegación legislativa, y la ley de financiamiento del sistema científico argentino”.
El titular de la Coalición Cívica, fuerza que encabeza Elisa Carrió, también mencionó que en aquella sesión se sancionaron otras iniciativas relevantes, como la emergencia de Pymes y Micropymes, la creación de un Programa Nacional para la Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias, y el proyecto de Máximo Kirchner que reafirma las facultades del Congreso para autorizar operaciones de deuda pública con organismos internacionales y países extranjeros.
“Por esta nota formal le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, sostuvo Ferraro.
El legislador opositor agregó que “es increíble que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso”.
Finalmente, advirtió: “Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen. La única salida es respetar la Constitución, cumplir la ley y dejar atrás la lógica del atajo que tanto daño le hizo a la República”.