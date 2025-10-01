Martín Lousteau: “Milei hace que el Estado sea cada vez peor y que perdamos la carrera de la competitividad”
El senador nacional y economista Martín Lousteau participó el 1° de octubre de 2025 en un debate en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que reunió a más de 800 estudiantes, bajo la consigna “recurrencia de las crisis: desafíos de la política económica”. En su exposición, el candidato a diputado nacional por la lista Ciudadanos Unidos cuestionó la concepción del presidente Javier Milei sobre el rol del Estado, a la que calificó como un enfoque que “profundiza los problemas estructurales” y afecta la competitividad y capacidad productiva de la Argentina.
Lousteau hizo especial hincapié en los riesgos de atrasar artificialmente el tipo de cambio, advirtiendo que esa práctica “lesiona la competitividad y genera un problema a nivel productivo”. Al respecto recordó: “A fines de los ‘90s algunos economistas decían que no había que preocuparse por el dólar porque era un precio más de la economía, como el de las manzanas. Pero es el precio que relaciona todos los precios con el resto del mundo. Importa mucho no solo por la sustentabilidad fiscal, sino por la actividad económica y el aparato productivo”.
El economista remarcó que la única vía para aumentar la riqueza nacional es a través de un Estado más eficiente. “Cada vez que alguien produce algo, está tratando de poner al Estado a competir. Si fabricar un vaso cuesta lo mismo que en otros países, competimos, pero si se le suman impuestos y servicios estatales de menor calidad, el producto se encarece. La única manera de competir es devaluando, salvo que el Estado mejore y gane la carrera de competitividad”, expresó.
En ese sentido, planteó una crítica directa al oficialismo: “La pregunta es si la concepción que Milei tiene del Estado hace que esa carrera la ganemos o la perdamos. Yo creo que la manera en que aborda el Estado va a hacer que tengamos un Estado cada vez peor y perdamos la carrera de la competitividad”.
Las crisis recurrentes en la economía argentina
Lousteau repasó los principales episodios de inestabilidad económica en los últimos cincuenta años: “Desde 1974 tenemos crisis: el Plan Primavera, la hiperinflación, el efecto Tequila, la crisis de 2001, la crisis financiera internacional de 2008… Después de 2011 tuvimos recesión un año y crecimiento otro, pero en el balance no crecimos”.
Según el economista, en medio siglo la Argentina apenas logró un 8% de crecimiento del ingreso por habitante, lo que equivale a “0,15% anual, y a ese ritmo tardaríamos 460 años en duplicar el ingreso per cápita”. También explicó que entre 1974 y 1990 el país perdió ingreso per cápita, y desde 2011 no lo recuperó, lo que deriva en más desigualdad, pobreza y presión cambiaria.