Martín Lousteau: “Mientras Javier Milei habla de un milagro económico, la gente está cada vez peor”
Para Martín Lousteau esta elección “no se trata solo de frenar a Milei”. “No es solamente un tema de decir que no, es un tema de mostrar qué alternativas hay para resolver cuestiones que arrastramos hace mucho tiempo”, detalló quien busca continuar en el Congreso de la Nación.
Lousteau eligió incómodo camino de no acercarse al Gobierno de Javier Milei, como hizo una buena parte de la UCR, ni al kirchnerismo. Eso le valió momento álgidos en estos 22 meses de gestión libertaria. Por ejemplo, votó en contra de la Ley Bases, pero fue uno de los senadores que se sentó en el recinto y dio quórum, un trámite legislativo clave para que el Gobierno tuviera su mega ley.
¿Su motivo? Había trabajado durante días enteros en un dictamen propio, una propuesta alternativa a la del Gobierno, que nadie firmó, ni siquiera los senadores del partido que él preside.
“No sé si la discusión es cómo se los frena a los libertarios. Eso es una parte; la otra es cómo se construye algo distinto. Yo no quiero frenar para volver al pasado. En todo caso, hay que frenar para que no hagan daño en cosas que no tienen repuesto, como diría Serrat. Porque creo que el presidente juega con cosas que no tienen repuesto muchas veces: el Garrahan y las universidades. Pero hay que construir otra manera de resolver los problemas que Argentina sí tiene.
“Creo que la ciudadanía quiere que se resuelvan muchas cosas, entre ellas la economía, porque Milei habla de un milagro económico mientras la gente está cada vez peor. Creo que eso requiere respuestas, requiere mostrar cómo se puede hacer de manera distinta. Más allá del inconveniente financiero en el que entró el Gobierno —a pesar de que todos los economistas advirtieron—, el problema principal es que la economía no crece”, reflexionó Lousteau.
“Y no crece porque Milei y su equipo económico combinaron tres cosas simultáneamente: la primera, un atraso cambiario muy grande; la segunda, una apertura muy rápida de la economía; y la tercera, una caída en la capacidad de consumo: bajaron los salarios, las jubilaciones y el poder adquisitivo del ahorro. Desde que asumió Milei, se han perdido aproximadamente 10.000 puestos de trabajo por mes en el sector formal en relación de dependencia, y han cerrado alrededor de 15.000 empresas. Yo creo que eso es lo que más angustia, y Argentina necesita resolverlo”, enumeró.
“La irrupción de Milei generó, en algunos casos, ilusión; en otros, confusión. Y creo que ahora, que se ven los efectos cotidianos en la producción, en las provincias y en la vida de las familias, hay mayor conciencia de que hay que corregir cosas, y rápido. Veo un grupo de gobernadores —el de Provincias Unidas— que resuelven los problemas del Estado y aún así tienen superávit. Miro el caso de Santa Fe, que pudo bajar el 40% del costo de la obra pública y, sin embargo, hace cada vez más obra pública; o que hace una reforma previsional solidaria y ahorra 25 mil millones de pesos; o que compra medicamentos un 82% más baratos que el precio de venta al público”, ejemplificó Lousteau.
“Los gobernadores están tensionados por dos cosas. La primera es por los poderes ejecutivos nacionales que negocian con ellos cuánto dinero les llega. Y ahí el gobierno de Milei ha sido muy discrecional. Como no ha tenido presupuesto por dos años, ha decidido a quién le manda plata, a quién no, en qué concepto y en qué no. Eso ha sido duro para muchos gobernadores. La segunda razón es que, al inicio de un gobierno, hay una expectativa de ver cuántas cosas de las que nos aquejan pueden resolverse”, consideró.
“Hoy vemos un Congreso muy confuso, que casi se ha transformado en un reality, con muy poca calidad de debate público. Hay algunos que dicen siempre que no, otros que dicen siempre que sí, y vemos episodios bochornosos muy seguido. Me parece que hace falta trabajar los temas con mayor profundidad, para ver qué soluciones se encuentran”, sintetizó.
“Veo un nivel de preocupación muy grande en la calle, en las familias, en los comercios, en las pymes y también en las empresas grandes. Veo un nivel de preocupación alto. Después, veo una suerte de desilusión porque Milei había dicho muchas cosas que claramente no se cumplieron. Empieza a haber una sensación de “otra vez sopa”. Y cuando te tienen que rescatar dos veces en seis meses —primero el Fondo Monetario, después el Tesoro—, creo que esa sensación se agrava. Tenés un presidente que dijo que venía a arreglar la economía argentina, que sabía mucho de economía y que la iba a arreglar a costa de la casta y no de la gente. Y no está pasando eso. Habla de barrabravas en otros lugares y está rodeado de barrabravas”, fundamentó Lousteau.
“Dijo que iba a cortar la mano si encontraba corrupción en su gobierno, y sigue sin poder explicar qué pasó en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ya van seis explicaciones distintas. Yo tengo un hijo de 12: si me da seis explicaciones distintas de algo, es porque no me está diciendo la verdad. Ahora pasa lo de Espert, que dice “cárcel o bala, con los narcos ni piedad”, y resulta que está involucrado en un caso en Estados Unidos, donde se detecta una transferencia de 200.000 dólares hacia su campaña política, y no va a ningún lugar a explicar”, pormenorizó.
Para concluir, Lousteau opinó: “Me parece que la gente empieza a decirle: ‘Mirá, todo bien, estamos muy disconformes, pero no rompas todo. Empezá a construir otra cosa’. Y ahí es donde a Milei se le complica pensar cuál es la herramienta o el instrumento que tiene que usar para construir, porque no lo sabe y quienes lo rodean no lo ayudan”.