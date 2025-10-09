Martín Lousteau, durísimo contra Hagman y Fargosi: “No conozco ninguna cabeza de lista que quiera ser diputado escondiéndose”
El senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, criticó duramente a sus contrincantes Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza) e Itai Hagman (Unión por la Patria), por no asistir al debate de candidatos que se iba a realizar en el programa “A Dos Voces”, del canal Todo Noticias.
Durante su participación en el ciclo, el dirigente radical afirmó: “No conozco ninguna cabeza de lista que quiera ser diputado escondiéndose”. Y cuestionó especialmente a Fargosi, al afirmar que “debería estar debatiendo acá qué pasa con la economía real, con la economía financiera y con el caso Espert”, en alusión a la polémica por su rol en la postergación del tratamiento de la ley de Ficha Limpia.
Lousteau aseguró además que el Gobierno “perdió la credibilidad de todo tipo”, y sostuvo que “cada nuevo escándalo es para tratar de tapar el escándalo anterior”. En ese marco, se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre José Luis Espert, a quien desligó con un “ya se bajó”, y lo vinculó con un intento de “tapar” el conflicto con otras acciones mediáticas.
Sobre Fargosi, dijo que “lo echaron del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” y lo acusó de irregularidades en concursos judiciales, en complicidad con el kirchnerismo. “Pidan las denuncias”, instó.
El debate televisivo frustrado tenía previsto abordar los temas economía, rol del Estado e instituciones. “Fíjense: las instituciones. Hoy estamos debatiendo en Diputados la ley 26.122. Metieron jueces por decreto, tienen más DNU que ningún otro gobierno”, remarcó Lousteau, que también apuntó contra la financiación de campañas políticas: “Tenían un candidato financiado por los narcos”.
Sobre Hagman, lamentó su ausencia: “Me hubiera gustado que estuviera acá. Lo conocemos por defender cosas como Venezuela, los piquetes y un modelo económico que nos dejó con 200% de inflación”.