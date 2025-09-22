Martín Lousteau alertó sobre los riesgos de un mayor endeudamiento con EE.UU.
El senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, lanzó fuertes críticas al Gobierno al advertir sobre las consecuencias de recurrir a un nuevo financiamiento por parte de Estados Unidos. Según planteó, un eventual endeudamiento mayor con Washington podría reducir significativamente la capacidad de maniobra en materia económica, sumándose a los compromisos ya existentes con otros actores internacionales como el FMI y China.
El economista marcó las diferencias entre los distintos tipos de deuda. “Cuando debés internamente en la Argentina, tenés más margen de acción. En cambio, cuando le debés a los mercados tenés menos margen de acción; cuando le debés al FMI tenés menos margen; y cuando le debas a Estados Unidos vas a tener mucho menos margen de acción”, sostuvo.
También recalcó que, en caso de obtener esos fondos, deberían destinarse con responsabilidad. “Si vas a tener ese dinero, usalo bien y eso implica reflexionar sobre hacia dónde estás llevando la economía”, señaló.
Lousteau insistió en que el apoyo externo resulta insuficiente si no se modifican los problemas de fondo. “Es bueno tener apoyo internacional cuando uno tiene inconvenientes pero si no se revisa por qué llegaste así a esta instancia, tampoco sirve”, dijo. En ese marco, consideró imprescindible que el Ejecutivo realice una autocrítica: “No solamente tiene que modificar algunas cosas del programa económico sino que tiene que reconfigurar la política”.
El dirigente radical también cuestionó el discurso oficial sobre la falta de recursos presupuestarios. Explicó que, al no contar con un presupuesto aprobado, el jefe de Gabinete puede reasignar partidas de acuerdo con las prioridades del Ejecutivo. “El Gobierno dice que no hay plata pero no es así, porque están operando sin presupuesto, por lo que el jefe de gabinete está reasignando partidas todo el tiempo. Cuando aumentan los salarios del sector público -que los aumenta menos que el resto- ¿de dónde sale la plata? de reasignación de partidas. Entonces el Gobierno elige dónde ajustar”, aseguró.
En relación con la administración de los recursos, reclamó mayor eficiencia. “Siempre se puede administrar mejor, si tenés vocación de administrar, cosa que yo no veo en este Gobierno”, señaló, y remarcó que “hay muchas maneras de ahorrar sin castigar”, en referencia a la posibilidad de optimizar el gasto público sin afectar a los sectores más vulnerables.
El legislador radical también se refirió al equilibrio fiscal, al que consideró un punto esencial para recuperar la confianza en el plano internacional. “Creo que el superávit es importante, no porque sea una receta para crecer, sino porque Argentina tiene cero reputación. Es importante para recuperar esa falta de legitimidad”, manifestó.
Por último, Lousteau comparó la política económica actual con la de gestiones anteriores. “El kirchnerismo gastaba pesos que no tenía, este gobierno gasta dólares que no tiene, entonces los va a buscar recurrentemente. Hay un problema ahí, estás gastando algo que el modelo económico no genera, que es dólares genuinos”, afirmó.
Además, analizó el trasfondo político de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires: “Creo que lo que pasó en la elección de la provincia de Buenos Aires no es el Congreso sino que muchos comunicadores, muchos analistas y encuestadores venían diciendo que la economía argentina estaba bien y eso no es así”, concluyó.