Martín Llaryora será operado por una hernia epigástrica
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, informó a través de sus redes sociales que será sometido este jueves a una intervención quirúrgica por una hernia epigástrica. El procedimiento se realizará en el Hospital San Roque.
“Los médicos detectaron una hernia epigástrica, por lo que me realizarán una hernioplastia epigástrica”, explicó el mandatario. Detalló que la cirugía será ambulatoria, sin necesidad de internación. “Tras la intervención, seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico”, añadió.
Quiero contarles que mañana me someteré a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque.— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 26, 2025
El caso de Llaryora se suma a otros episodios recientes que afectaron la salud de referentes del arco político cordobés.
El lunes pasado, el exgobernador y diputado nacional electo Juan Schiaretti anunció que este viernes será sometido en la Fundación Favaloro a un procedimiento cardíaco para sustituir la válvula aórtica mediante cateterismo. Señaló que se trata de una práctica programada y recomendada por su equipo médico.
Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo.— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 24, 2025
Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires.
A su vez, a fines de octubre, el intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, había pedido licencia para operarse tras detectarle células tumorales malignas en un control anual. Desde la Municipalidad informaron que se le practicó una extracción de próstata con fines curativos en un hospital local.
En declaraciones a Radio Continental Córdoba, el secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, destacó que se trata de “uno de los tumores más frecuentes en hombres mayores de 50 años”. Passerini fue intervenido el 30 de octubre, permaneció internado varios días y regresó a su cargo el 13 de noviembre. Durante su ausencia, quedó al frente del Ejecutivo el viceintendente Javier Pretto.
El intendente @PasseriniOk retoma hoy sus actividades habituales a cargo del Ejecutivo local, luego de tomar licencia por una intervención quirúrgica y según los plazos establecidos por los profesionales médicos a cargo de su recuperación, que marcha según lo previsto. pic.twitter.com/IaDTOyeoXV— Municipalidad de Córdoba (@MuniCba) November 13, 2025
En ese momento, desde el municipio comunicaron que “el Intendente agradece las muestras de afecto recibidas y el tratamiento responsable de los medios sobre la evolución de su salud”.