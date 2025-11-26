Maran Suites & Towers

Martín Llaryora será operado por una hernia epigástrica

Redacción | 26/11/2025 | Política | No hay comentarios

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, informó a través de sus redes sociales que será sometido este jueves a una intervención quirúrgica por una hernia epigástrica. El procedimiento se realizará en el Hospital San Roque.

“Los médicos detectaron una hernia epigástrica, por lo que me realizarán una hernioplastia epigástrica”, explicó el mandatario. Detalló que la cirugía será ambulatoria, sin necesidad de internación. “Tras la intervención, seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico”, añadió.

El caso de Llaryora se suma a otros episodios recientes que afectaron la salud de referentes del arco político cordobés.

El lunes pasado, el exgobernador y diputado nacional electo Juan Schiaretti anunció que este viernes será sometido en la Fundación Favaloro a un procedimiento cardíaco para sustituir la válvula aórtica mediante cateterismo. Señaló que se trata de una práctica programada y recomendada por su equipo médico.

A su vez, a fines de octubre, el intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, había pedido licencia para operarse tras detectarle células tumorales malignas en un control anual. Desde la Municipalidad informaron que se le practicó una extracción de próstata con fines curativos en un hospital local.

En declaraciones a Radio Continental Córdoba, el secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, destacó que se trata de “uno de los tumores más frecuentes en hombres mayores de 50 años”. Passerini fue intervenido el 30 de octubre, permaneció internado varios días y regresó a su cargo el 13 de noviembre. Durante su ausencia, quedó al frente del Ejecutivo el viceintendente Javier Pretto.

En ese momento, desde el municipio comunicaron que “el Intendente agradece las muestras de afecto recibidas y el tratamiento responsable de los medios sobre la evolución de su salud”.

