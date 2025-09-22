Martín Llaryora: “Las retenciones no deben eliminarse por mera especulación financiera o electoral”
Luego del anuncio del gobierno de Javier Milei de la eliminación de retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se expresó sobre el tema: “Su eliminación no debe ser una medida transitoria, sino definitiva. La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el campo, no contra el campo”, dijo en redes sociales.
La pelea entre las provincias que defienden a los productores y el gobierno, data de hace meses. Primero, tras reiterados reclamos públicos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo anunció una baja temporal de las retenciones hasta el pasado 30 de junio de 2025. Se trataba de las alícuotas para los derechos de exportación se retrotraen a valores de 2024: para la soja volvía a ser del 33%, mientras que para el maíz y el sorgo al 12%.
A fines de julio, en la Rural, Milei volvió a anunciar una baja permanente a la carne aviar y vacunas del 6,75% a 5%; al maíz del 12% al 9,5%; al sorgo de 12% al 9,5%; al girasol del 7,5% al 5,5%; a la soja del 33% al 26%, y a los subproductos de la soja del 31% al 24,4%. Sin embargo, desde las provincias productoras se celebraba a medias. El pedido por la eliminación definitiva y total, seguía y sigue siendo prioridad.
Llaryora indicó que se necesitan políticas que realmente fortalezcan a nuestros productores; un plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de empleo y dinamice las economías regionales. “Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral”, cerró.