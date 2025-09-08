Martín Llaryora: “El Gobierno nacional debe atender”
También el gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, fue rotundo tras darse a conocer los primeros cómputos en el marco de las Elecciones Legislativas de Buenos Aires. “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, exhortó el mandatario cordobés.
“Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, reflexionó el jefe de Estado cordobés.
En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.
Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos…
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 7, 2025
“Desde el interior productivo, #ProvinciasUnidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”, añadió Llaryora.
“Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”, concluyó el mandatario de la provincia mediterránea.