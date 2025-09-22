Un Diputado de Unión por la Patria propone reintegro del 50% del IVA en la Canasta Básica para sectores vulnerables
El diputado mendocino Martín Aveiro (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de reintegro del 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en consumos de la Canasta Básica Alimentaria, con el fin de aliviar a los sectores más vulnerables y estimular la formalización económica.
El beneficio alcanzará a jubilados con haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones por embarazo, pensiones no contributivas, trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis salarios mínimos y empleados de casas particulares.
La devolución se aplicará en compras realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas o mayoristas y se acreditará en las cuentas bancarias de los beneficiarios dentro de las 24 horas posteriores a la operación, con un tope mensual equivalente a un tercio del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según Aveiro, la medida podría beneficiar a 11 millones de personas y aumentar su poder de consumo en alrededor de $100.000 mensuales.
“El IVA es uno de los impuestos más regresivos del sistema argentino, porque impacta más fuerte en los hogares de bajos ingresos, donde los alimentos representan más del 40% del gasto mensual. Este proyecto busca corregir esa inequidad, aliviar la mesa de los sectores populares y dinamizar la economía desde abajo hacia arriba”, sostuvo Aveiro en los fundamentos.
El régimen tendrá un límite presupuestario fijado en la Ley de Presupuesto y una vigencia inicial de tres años, prorrogable por decisión del Poder Ejecutivo. El legislador subrayó que no se trata de un “gasto sin retorno”, ya que el mayor consumo formal generará un efecto multiplicador en la economía y permitirá al Estado recuperar parte de la inversión vía recaudación tributaria.