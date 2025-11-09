Marta Minujín volvió a revolucionar el arte conceptual y pop con una notable obra vanguardista
La artista plástica Marta Minujín fue la gran protagonista de la Noche de los Museos 2025, al presentar su más reciente instalación: una espectacular “Torre de Spaghetti” que transformó la terraza del Centro Cultural Recoleta en un escenario de arte participativo y festivo.
Miles de personas visitaron el Recoleta desde las 19 hasta las 2 de la madrugada, formando extensas filas para ingresar a la instalación, una estructura de 20 metros de largo, recostada y completamente cubierta con miles de paquetes de fideos.
El público pudo recorrer la obra por su interior, disfrutar de un diseño sonoro, observar un video animado sobre el viaje de la Torre desde Pisa hasta Buenos Aires y, al finalizar, llevarse un paquete de spaghetti, reforzando el carácter interactivo y lúdico que define la producción de Minujín.
En una entrevista exclusiva con C5N, la artista reveló que la instalación, compuesta por más de 17 mil paquetes de fideos, es un homenaje a la comunidad italiana que vive en Argentina. “Y viene de Pisa para los que no pueden viajar a verla allá”, comentó con humor, haciendo referencia al origen simbólico de la estructura.
El arte efímero y la participación del público
Fiel a su estilo, Minujín destacó que el arte debe ser transitorio y compartido. Anunció que la obra sería desmantelada junto al público una vez terminada la muestra: “Hoy vamos a empezar a las 20.30 a repartir, desarmamos porque el arte es efímero, queda en la memoria”, afirmó. De ese modo, los asistentes pudieron llevarse parte de la obra, convirtiéndose en protagonistas de su cierre.
Nuevos proyectos y una gira nacional
Durante la entrevista, la creadora adelantó su próximo desafío: una “Catedral para todas las religiones”, una obra que, a diferencia de la torre de spaghetti, permanecerá para la posteridad.
Además, Minujín confirmó que la “Torre de Spaghetti” recorrerá distintas provincias argentinas, llevando su mensaje de arte, humor y comunidad por todo el país. La charla concluyó con un afectuoso saludo de la artista: “¡Gracias a C5N!”.