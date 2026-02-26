Mario Lugones y Manuel Adorni anuncian que: “El Garrahan será el mejor hospital pediátrico de América Latina”
El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó esta mañana la “eficiente gestión de recursos” del Gobierno por la cual “el Garrahan incorporó camas de últimas tecnología para los chicos”. En coincidencia con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso de relieve:“Hoy el Garrahan tiene un objetivo claro: ser el mejor hospital pediátrico de América Latina”.
“Durante años se postergaron inversiones básicas. Hoy, con las cuentas en orden, renovamos equipamiento que tenía cuatro décadas de uso. Es el camino que nos marcó el presidente Milei: gestión eficiente para que los recursos vayan a lo verdaderamente importante”, detalló el jefe de la cartera de Salud en sus redes sociales.
GRACIAS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS, EL GARRAHAN INCORPORÓ CAMAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA LOS CHICOS
Durante años se postergaron inversiones básicas. Hoy, con las cuentas en orden, renovamos equipamiento que tenía cuatro décadas de uso. Es el camino que nos marcó el… https://t.co/mpo57lBiKG
— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) February 26, 2026
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este jueves que el Hospital Garrahan ya recibió “las primeras 42 camas de un total de 310 destinadas a renovar equipamiento con 38 años de antigüedad”.
“Esta incorporación se suma al Acelerador Lineal Pediátrico para el tratamiento de pacientes oncológicos que está en el hospital desde diciembre”, agregó en una publicación en redes sociales.
El Hospital Garrahan ha recibido las primeras 42 camas de un total de 310 destinadas a renovar equipamiento con 38 años de antigüedad. Esta incorporación se suma al Acelerador Lineal Pediátrico para el tratamiento de pacientes oncológicos que está en el hospital desde diciembre.…
— Manuel Adorni (@madorni) February 26, 2026
Y apuntó contra quienes decían que “el Garrahan estaba desfinanciado” y que “al gobierno no le importan los niños”, pero solo era una burda operación en medio de una campaña electoral”.