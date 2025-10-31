Mario Lugones a los trabajadores del Garrahan: “El que para, no cobra”
Lejos de los tonos conciliatorios, el ministro de Salud, Mario Lugones, disparó contra los trabajadores del Hospital Garrahan que reclaman por los descuentos en los sueldos a quienes realizaron paros. “El que las hace, las paga; el que para, no cobra”, fue el título del texto que el funcionario compartió en sus redes sociales.
“No vamos a permitir que la casta sindical ni los grupos violentos vuelvan a poner sus intereses por encima de los chicos. Para nosotros es claro: el que para no cobra, por eso quienes pararon 9 veces el último mes tuvieron descuentos en sus haberes. Queremos que el Garrahan sea el hospital pediátrico de referencia de toda América Latina, libre de quienes lo usaron como bandera política para su propio beneficio”, comienza la exposición de Lugones.
Y concluye: “Es tan claro que lo usan políticamente, que hacen esta medida justo el día que el Gobierno aumentó el presupuesto del hospital en $20 mil millones. Cada peso que antes se malgastaba, hoy se invierte en su equipo de salud, en tecnología y en obras. El hospital tiene las cuentas en orden y los recursos van a donde deben ir, a los que trabajan y a los pacientes. El Garrahan es de los chicos y sus familias, no de quienes lo utilizan únicamente para mantener sus privilegios y hacer política”.