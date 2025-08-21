Mario Grinman criticó a legisladores en el Council of the Americas: “Son un asquito”
El titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, inauguró este jueves el Council of the Americas con un encendido discurso en el que apuntó contra los legisladores, a quienes calificó como un “asquito”.
Fiel a su fe libertaria, Grinman habló sin papeles y con tono casi de campaña. Señaló: “Se proponen aumentar de todo sin pensar de dónde salen los recursos. ¿Por qué no les pedimos que, por ley, ya que tenemos que ser tan felices, nos otorguen de todo? La Argentina tiene una historia de emitir todo el tiempo, como si nosotros como comerciantes fuéramos pidiendo préstamos. Eso no funciona”.
Recordó además palabras del presidente Javier Milei: “En marzo dijo que la Argentina nos había defraudado y el hecho de que él llegara a ser presidente tiene que ver con ese fracaso. Sus palabras fueron de una sinceridad brutal”.
Sin nombrarlo, también cuestionó al gobernador Axel Kicillof, de quien dijo que no respetó el estatuto de YPF: “La picardía criolla, que ya sabemos cómo termina”.
Grinman reclamó por la presión impositiva de provincias y municipios y presentó lo que considera dos alternativas para el país: “aislarse o integrarse al mundo, prebendas o reglas claras, autocracias o encaminados, abrazarnos a la corrupción descarada o regirse por la ética, por el bien o por el mal”.
El clima del encuentro reflejó las tensiones políticas y económicas actuales. La presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, abrió la jornada resaltando el ordenamiento fiscal encarado por el Gobierno.
La noche previa, en una cena privada con empresarios, se habían manifestado preocupaciones por la volatilidad financiera, la incertidumbre electoral y lo que describieron como la “falta de muñeca” del oficialismo para manejar a sus propios legisladores.
Todo esto ocurre tras la jornada en el Congreso en la que el Gobierno logró sostener el veto sobre las jubilaciones, mientras los mercados seguían con atención las repercusiones.