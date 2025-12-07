Mariano Werner se impuso en la 3ª batería del TC en La Plata
Mariano Werner (Mustang) se adjudicó la 3ª serie de la 15ª y última fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera, que tiene como escenario al autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. El piloto del Fadel Racing logró su 6ª victoria parcial de la temporada y la 3ª consecutiva, lo que le permitirá completar la 1ª fila de la Final, junto al “poleman” Agustín Canapino (Camaro).
El entrerriano largó desde la “pole” y sólo vio comprometido su liderazgo en la partida, cuando se produjo un leve roce con Marcos Landa (Camaro) en el primer tránsito por el curvón. El uruguayo arribó 2º a 2s227 de Werner, que buscará en la Final su 2º triunfo del año, el primero con los motores de Guillermo “Rulo” Pianca.
“Largué bien, sentí un pequeño roce de Landa en la parte trasera en el curvón y después traté de hacerla lo más rápido posible. Felicitó a Agustín (Canapino) por el campeonato, un poco sorpresivo, pero hizo las cosas muy bien y nosotros las hicimos muy mal”, manifestó Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.
La Final de la 15ª y última fecha del campeonato 2025, que está pactada a 25 vueltas ó 50 minutos, se largará a las 14:00 con Agustín Canapino (Camaro) y Mariano Werner (Mustang) como integrantes de la 1ª fila.
TC – 3ª SERIE – LA PLATA – 5 VUELTAS
|P.
|PILOTO
|AUTO
|TPO.
|1º
|WERNER MARIANO
|MUSTANG
|7;01.359
|2º
|LANDA MARCOS
|CAMARO
|2.227
|3º
|TRUCCO JUAN M.
|CHALLENGER
|6.059
|4º
|FRITZLER OTTO
|CAMRY
|6.878
|5º
|SANTERO JULIÁN
|MUSTANG
|10.577
|6º
|MANGONI SANTIAGO
|CAMARO
|10.792
|7º
|DE CARLO DIEGO
|CAMARO
|13.337
|8º
|CANAPINO MATÍAS
|CAMARO
|13.839
|9º
|AGUIRRE VALENTÍN
|CAMARO
|14.228
|10º
|URCERA JOSÉ M.
|MUSTANG
|15.023
|11º
|CRAPARO ELIO
|CHALLENGER
|15.134
|12º
|LEDESMA CHRISTIAN
|CAMARO
|15.396
|13º
|FONTANA NORBERTO
|CAMARO
|16.237
|14º
|BONELLI NICOLÁS
|MUSTANG
|16.603
|15º
|ALAUX SERGIO
|CAMARO
|17.324
PROMEDIO: 182,196 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 1 en 1:23.751 a 183,329 km/h.