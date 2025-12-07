Maran Suites & Towers

Mariano Werner se impuso en la 3ª batería del TC en La Plata

Redacción | 07/12/2025 | Deportes | No hay comentarios

Mariano Werner (Mustang) se adjudicó la 3ª serie de la 15ª y última fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera, que tiene como escenario al autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. El piloto del Fadel Racing logró su 6ª victoria parcial de la temporada y la 3ª consecutiva, lo que le permitirá completar la 1ª fila de la Final, junto al “poleman” Agustín Canapino (Camaro).

El entrerriano largó desde la “pole” y sólo vio comprometido su liderazgo en la partida, cuando se produjo un leve roce con Marcos Landa (Camaro) en el primer tránsito por el curvón. El uruguayo arribó 2º a 2s227 de Werner, que buscará en la Final su 2º triunfo del año, el primero con los motores de Guillermo “Rulo” Pianca.

“Largué bien, sentí un pequeño roce de Landa en la parte trasera en el curvón y después traté de hacerla lo más rápido posible. Felicitó a Agustín (Canapino) por el campeonato, un poco sorpresivo, pero hizo las cosas muy bien y nosotros las hicimos muy mal”, manifestó Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.

La Final de la 15ª y última fecha del campeonato 2025, que está pactada a 25 vueltas ó 50 minutos, se largará a las 14:00 con Agustín Canapino (Camaro) y Mariano Werner (Mustang) como integrantes de la 1ª fila.

TC – 3ª SERIE –  LA PLATA – 5 VUELTAS

P. PILOTO AUTO TPO.
WERNER MARIANO MUSTANG 7;01.359
LANDA MARCOS CAMARO 2.227
TRUCCO JUAN M. CHALLENGER 6.059
FRITZLER OTTO CAMRY 6.878
SANTERO JULIÁN MUSTANG 10.577
MANGONI SANTIAGO CAMARO 10.792
DE CARLO DIEGO CAMARO 13.337
CANAPINO MATÍAS CAMARO 13.839
AGUIRRE VALENTÍN CAMARO 14.228
10º URCERA JOSÉ M. MUSTANG 15.023
11º CRAPARO ELIO CHALLENGER 15.134
12º LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 15.396
13º FONTANA NORBERTO CAMARO 16.237
14º BONELLI NICOLÁS MUSTANG 16.603
15º ALAUX SERGIO CAMARO 17.324

PROMEDIO: 182,196 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 1 en 1:23.751 a 183,329 km/h.

