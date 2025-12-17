Mariano Mengochea asumirá como nuevo jefe de la DGI
Con más de 30 años de trayectoria en la administración tributaria y aduanera, Mariano Mengochea asumirá el 18 de diciembre como nuevo titular de la DGI, el hasta ahora número dos de Andrés Vázquez lo reemplazará tras su designación al frente de ARCA.
Luego de la salida de Juan Alberto Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el nombramiento de Andrés Vázquez como nuevo director ejecutivo del organismo, el Gobierno oficializó la designación Mengochea. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 891/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Mengochea, de 55 años, es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y cuenta con una extensa carrera dentro del organismo recaudador. Ingresó a la entonces AFIP —hoy ARCA— en 1991, y desarrolló su trayectoria en distintas dependencias clave, como las direcciones regionales de Palermo, Sur y La Plata, además de desempeñarse en la Dirección General de Aduanas.
Desde octubre del año pasado, ocupaba el cargo de subdirector general de Operaciones Impositivas Metropolitanas, función desde la cual secundaba al Director General de la DGI en la ejecución y coordinación de las acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores, así como en la supervisión de los recursos de la seguridad social.
Entre sus responsabilidades se encontraba la coordinación y supervisión de las tareas que llevan adelante las distintas dependencias del organismo en materia de impuestos nacionales, recursos de la seguridad social y otros ingresos dentro de su jurisdicción. En el ámbito de la DGI, fue supervisor en 2009 y, en 2013, ascendió a jefe de División de Fiscalización.
Además de su carrera técnica, Mengochea cuenta con una destacada actividad académica. Desde 2012, se desempeña como profesor de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la nueva conducción apunta a profundizar los controles y las fiscalizaciones, en línea con las reformas impulsadas en el último año, como el IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y la Ley de Inocencia Fiscal.
Con la llegada de Mengochea a la DGI, el organismo clave para la recaudación y fiscalización de los impuestos nacionales exhibirá un perfil técnico y con mucha experiencia interna.