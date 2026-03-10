Mariano Iúdica escupió al youtuber Matías Bottero en una entrevista y dijo que “estoy muy orgulloso de mí”
La aparición de Mariano Iúdica en un programa de streaming terminó generando una fuerte polémica que rápidamente se trasladó a las redes sociales. El conductor protagonizó un tenso momento durante una entrevista con Matías Bottero en el ciclo de YouTube “Entre dos suculentas”, donde reaccionó de manera violenta y le escupió en la cara al entrevistador en medio de una de las preguntas.
El episodio ocurrió cuando Bottero se acercó al conductor para observarle los dientes, en el marco del estilo incómodo y provocador que caracteriza al formato del programa. En ese instante, Iúdica respondió escupiéndole en el rostro, lo que generó sorpresa tanto en el estudio como entre quienes luego vieron el fragmento del programa en redes sociales.
Lejos de reaccionar con enojo, Bottero mantuvo la calma y simplemente pidió un pañuelo para limpiarse. “Servilleta, Pulga. No lo puedo creer. Al gordo Zach Galifianakis lo escupió Brad Pitt; a mí, Mariano Iúdica”, comentó con ironía, aludiendo a una escena del popular ciclo humorístico Between Two Ferns.
Tras la repercusión del episodio, el conductor decidió hacer su descargo públicamente durante una conversación telefónica con Pamela David en el programa Desayuno Americano, que se emite por América TV. Allí explicó que, aunque sabía de antemano el tipo de humor que caracteriza al ciclo de Bottero, terminó reaccionando de una manera que ni él mismo esperaba.
“Sabía a dónde iba, sabía a dónde estaba yendo, lo tenía claro. También fue una cosa de arenga de mi hijo más chico, al que le encanta Bottero y me dijo ‘a que no vas, cagón, no vas a ir’”, contó el conductor al relatar cómo terminó aceptando la invitación al programa. Según explicó, desde el inicio sintió que se encontraba en un ambiente que no le resultaba familiar.
En ese sentido, reconoció que el estilo del ciclo lo descolocó. “Yo sabía que no tiene nada que ver, que no es mi mundo, ahí nosotros no tocamos, como ellos tampoco tocan en el nuestro, ese no es el mundo que estamos viviendo”, afirmó. Además, contó que su propio hijo Salvador luego le reprochó la reacción y le recordó que el programa se basa justamente en ese tipo de humor incómodo.
Durante la entrevista, Iúdica también intentó describir la sensación que tuvo en ese momento. “Es como estar con pendejos en una juntada, o sea, es evidente que yo no tenía que estar ahí”, expresó al referirse al clima que se vivía durante la grabación del programa.
“Mariano iudica”:
Porque lo escupió a Botero en la cara tras joderlo con sus dientes hechos con prótesis pic.twitter.com/C9oCyUtKhc
A pesar de eso, el conductor remarcó que el humor negro no le resulta ajeno. “Es un programa de humor negro, a mí el humor negro me ha salvado la vida, en mi casa se jugó mucho el humor negro después de todas las desgracias que nos han pasado”, explicó. Según contó, ese tipo de humor incluso fue una forma de sobrellevar momentos difíciles junto a su familia.
Sin embargo, reconoció que hubo un comentario que lo desbordó emocionalmente y terminó desencadenando su reacción. “Cuando escuché la palabra ‘hijo adoptado’ ahí se me nubló todo, entré en otra dinámica”, señaló. Esa frase, según explicó, fue la que lo hizo perder el control en plena entrevista.
Consultado por David acerca de si se arrepentía de lo ocurrido, Iúdica respondió con una frase que volvió a generar debate. “Estoy muy orgulloso de mí, porque en otro momento le hubiese pegado una piña”, aseguró, dejando en claro que considera que su reacción, aunque polémica, fue una forma de contener un enojo mayor.