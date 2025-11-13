Mariano Camoirano representó al Gobierno de Entre Ríos en un Encuentro Federal sobre el futuro del trabajo
Organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se desarrolló en Buenos Aires la jornada “Una hoja de ruta hacia un Futuro Federal para el Trabajo”. La Provincia de Entre Ríos participó a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo.
El encuentro reunió a autoridades provinciales de las áreas de Trabajo, junto con referentes sindicales, empresariales y académicos. Debatieron sobre los desafíos actuales del empleo y la búsqueda de consensos para fortalecer la articulación de políticas conjuntas.
Por el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, destacó que: “Uno de los objetivos centrales que se ha trazado la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y por el que estamos trabajando constantemente con el ministro Manuel Troncoso, es fortalecer el empleo privado en nuestra provincia”.
Camoirano resaltó que este “se trata de un desafío que compartimos con distintas provincias”, por lo que “es importante encontrarnos a pensar políticas federales y herramientas comunes que aporten previsibilidad al sector productivo y permitan elevar la calidad del trabajo”.
La jornada giró en torno a la necesidad de consolidar la cooperación entre las distintas jurisdicciones, identificando desafíos, oportunidades y estrategias para definir ejes prioritarios de acción. Se anticipó además que durante el 2026 se realizará un encuentro ampliado que retomará las propuestas surgidas en esta primera instancia.
Participaron del encuentro, el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, referentes del sector sindical, académico y empresarial, junto a autoridades de los organismos laborales de las provincias de Catamarca, Córdoba, Misiones, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.