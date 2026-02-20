María Grande reduce tasas municipales y refuerza el alivio al contribuyente
El presidente municipal de María Grande, Héctor ‘Cheru’ Solari, anunció una reducción en dos tasas clave del esquema tributario local, en una medida que representa un importante esfuerzo financiero para el Municipio y que apunta a aliviar la carga económica de vecinos y comerciantes.
A partir de la liquidación correspondiente al mes de enero, la Tasa de Alumbrado Público tendrá una reducción del 3%, mientras que la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene bajará un 2,69% sobre el monto que se abonaba dentro de la factura de energía eléctrica.
“Tomamos esta decisión con absoluta responsabilidad. Sabemos que cada punto porcentual impacta en los recursos municipales, pero también entendemos que hoy es fundamental acompañar el bolsillo de nuestros vecinos”, expresó el intendente.
El mandatario destacó que la medida es posible gracias a una política sostenida de administración eficiente y control del gasto. “Desde el Municipio gestionamos todos los días con transparencia y honestidad para que cada peso que aportan los vecinos rinda al máximo. Ese compromiso nos permite sostener las obras que la ciudad necesita y, al mismo tiempo, generar alivio tributario cuando las condiciones lo permiten”, afirmó.
Solari remarcó que la reducción no afectará el plan de obras ni la prestación de servicios esenciales. “Hemos optimizado procesos, mejorado la planificación y fortalecido los mecanismos de control interno. Eso nos brinda previsibilidad y nos permite tomar decisiones que equilibran responsabilidad fiscal con sensibilidad social”, señaló.
Desde el Ejecutivo municipal indicaron que la medida forma parte de una política integral orientada a mejorar la competitividad local, acompañar la actividad económica y fortalecer el vínculo de confianza con la comunidad.
“Gobernar es administrar con criterio, pero también con empatía. Cada decisión que tomamos tiene como eje central a nuestros vecinos y al desarrollo sostenido de María Grande”, concluyó el presidente municipal.