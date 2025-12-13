María Dalleves asumió transitoriamente la conducción de la Municipalidad de Colón
La Municipalidad de Colón difundió este viernes nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de la familia del intendente José Luis Walser, tras el grave accidente de tránsito ocurrido en Brasil, e informó que la conducción del municipio quedará transitoriamente a cargo de la viceintendente María de los Ángeles Dalleves, según lo establece la normativa provincial.
Según el parte oficial emitido la hija del presidente municipal que había sufrido lesiones de mayor gravedad ya regresó a su domicilio en Colón, donde quedó al cuidado de familiares. El resto de los hijos también se encuentra en su casa.
En tanto, su esposa Gimena Bordet —quien además es secretaria privada de la Intendencia y coordinadora de la Fiesta Nacional de la Artesanía— permanece internada en Porto Alegre en estado de observación, tras ser intervenida quirúrgicamente.
“Si bien en las últimas horas presentó leves mejoras, los médicos indicaron que las próximas 72 horas serán determinantes para evaluar su evolución. Está acompañada por familiares que viajaron especialmente para asistirla”, señala el parte.
Transición provisoria en el Ejecutivo municipal
En cuanto a la continuidad de la gestión municipal, se informa que, debido a la situación excepcional y amparándose en lo establecido en el artículo 234 de la Constitución de Entre Ríos, la conducción quedará transitoriamente a cargo de la viceintendenta María Dalleves. El traspaso provisorio se hizo efectivo este viernes por la tarde.
Por último, desde el municipio destacaron la enorme cantidad de mensajes de acompañamiento recibidos por parte de vecinos de Colón, autoridades provinciales y distintas instituciones, entre ellos, además del gobernador Rogelio Frigerio, ministros, funcionarios e intendentes de toda la provincia.
Asimismo, la familia Walser-Bordet y el equipo de trabajo municipal expresaron su agradecimiento por las demostraciones de solidaridad y los grupos de oración que se organizaron para pedir por la pronta recuperación de todos.