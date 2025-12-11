María Corina Machado sin vueltas: “Sí, recibí ayuda del Gobierno de Estados Unidos”
Tras la odisea por mar, aire y tierra para viajar de su natal Venezuela a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado ofreció este jueves una rueda de prensa, en la que afirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, para viajar a Oslo.
“Sí, recibí ayuda del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado, respondiendo a una pregunta de la AFP en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves tras un viaje secreto.
La líder opositora, de 58 años, no logró asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recogió el galardón en su lugar.
Machado reafirmó: “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado. No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”, continuó, en su primera aparición pública desde enero.
No obstante, aclaró que no está involucrada en los planes que el gobierno de Donald Trump tiene para el régimen de Nicolás Maduro. Aunque admitió que: “Estamos trabajando de manera ardua” para una transición tanto con Washington como otros países de Europa y América Latina.
“No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia”, dijo la líder opositora y Premio Nobel de la Paz en una rueda de prensa en Oslo.
“Desconozco si algún gobierno, en este caso de Estados Unidos, tiene un ‘deadline’ (plazo), nosotros vamos hasta el final”, añadió.
Para Machado, no obstante, las acciones de Trump en el Caribe han sido “decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca”.
La líder opositora sí admitió que están trabajando de manera ardua no solo con Estados Unidos, sino también con otros gobiernos en América Latina y Europa, para explicarles los planes que tiene la oposición liderada por ella en sus “primeras 100 horas y los siguientes 100 días” en el poder en un país que afronta “una crisis multidimensional”.
Se trata, en su opinión, “no solo de una crisis humanitaria, sino también una crisis financiera, de servicios públicos y de seguridad, todo al mismo tiempo”.
“El presidente Edmundo González y su equipo tienen un gran reto, pero quiero asegurarles que profesionales con mucho talento, experiencia y honestidad, tanto dentro de Venezuela como en el extranjero, están trabajando juntos. Tenemos los planes y equipos listos para tomar el control desde el primer día”, dijo.