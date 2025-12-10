María Corina Machado: “No llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo”
Ante la ausencia de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, su hija Ana Corina Sosa recibe en la mañana de este miércoles el Premio Nobel de la Paz en Oslo. La dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro envió un audio que acaba de replicarse en la red social X (exTwitter), donde confirmó que partirá rumbo a Noruega pero no podrá asistir a su distinción. El organismo advirtió que se trata de “un viaje en una situación de extremo peligro”.
Machado transmitió en el audio, camino a Oslo: “En nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad, y nos sentimos muy emocionados y muy honrados”.
"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."
La líder opositora venezolana amplió: “No llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo”, expresó. Le agradeció al pueblo venezolano y anticipó su emoción por reencontrarse con sus hijos tras dos años.
La dirigente manifestó en el audio, que envió por la distinción del Premio Nobel de la Paz: “Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a la ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas”.
Machado destacó: “Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”.