María Corina Machado: “Lo que tenía que pasar, está pasando… Venezuela será libre”
La líder opositora María Corina Machado afirmó que ha llegado la “hora de la libertad” para Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, quien “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.
La referente opositora enfatizó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, e hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca “vigilante, activa y organizada hasta que se concrete la Transición Democrática”.
Machado declaró que “llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país”. En su mensaje, expresó que el objetivo inmediato es
Subrayó que la lucha ha sido de años y que, a su juicio, “lo que tenía que pasar está pasando”, en referencia a la detención de Maduro y el inicio de un proceso de transición.
Destacó la importancia de la participación de todos los venezolanos en este proceso y recordó que quienes asumieron riesgos en la jornada electoral del 28 de julio eligieron a Edmundo González Urrutia como “legítimo Presidente de Venezuela”. Machado sostuvo que González Urrutia debe asumir de inmediato el mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, exhortando a todos los oficiales y soldados a acatar esta nueva dirección.
En el comunicado, Machado dirigió mensajes diferenciados a los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en Venezuela, les pidió estar listos para “poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”. A los que se encuentran en el exterior, los instó a movilizarse y a activar a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos en la operación de reconstrucción nacional.
La dirigente cerró su mensaje transmitiendo confianza y ánimo a sus seguidores: “Reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”. Reafirmó su convicción de que “Venezuela será libre” y concluyó con la frase: “Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.