María Corina Machado llegó a Oslo y cosechó innumerables muestras de devoción
Tras salir de manera clandestina de Venezuela, María Corina Machado no llegó a tiempo a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo. Sin embargo, su paso por la capital de Noruega no pasó para nada desapercibido y quedó reflejado a través de imágenes y videos que dieron la vuelta al mundo.
El momento en el que Maria Corina Machado sale al balcón del Grand Hotel de Oslo en Noruega.
Esto es histórico. Lo logró, una vez más. La mujer más valiente del siglo XXI. pic.twitter.com/mEA0Nkbgzk
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 11, 2025
Los documentos mostraron desde su salida al balcón del hotel donde se hospeda su familia para entonar el himno de su país, por la madrugada, hasta el encuentro con sus seguidores en la puerta del mismo Grand Hotel de Oslo y un emotivo abrazo con su hija, Ana Corina Sosa, quien más temprano había recibido en su nombre aquel reconocimiento.
The 2025 peace laureate Maria Corina Machado arrived safely in Oslo, Norway in the early morning of 11 December.
It was the first time in two years that she was able to embrace her daughter Ana (depicted in the first image) and the rest of her family. She was welcomed by an… pic.twitter.com/YnDmgF6aQt
— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 11, 2025
Machado, quien lleva un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el régimen de Nicolás Maduro, había abandonado Venezuela el martes, en un viaje secreto a bordo de un bote con destino a Curazao, según medios internacionales.
Así fue el reencuentro entre María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, en Oslo. pic.twitter.com/3ppUGgzv6Q
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) December 11, 2025
La líder opositora venezolana llegó a Noruega este miércoles por la noche y horas después se encontró con decenas de compatriotas que la aguardaban para brindarle su apoyo. A las 2:25 de la mañana de Noruega y mientras por altoparlantes cercanos se escuchaba el Himno Nacional Venezolano, la líder opositora salió al balcón del Grand Hotel de Oslo.
¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025
“Oslo, aquí estoy”, escribió Machado en una publicación en X. Su afirmación estaba a tono con el lenguaje corporal que mostró en ese momento. Un video la muestra con una gran sonrisa en su rostro y muestras de incredulidad por el apoyo recibido.
María Corina Machado, nuestra Nobel de la Paz, desde el Grand Hotel en Oslo. Los venezolanos allí presentes entonaron el Gloria al Bravo Pueblo. pic.twitter.com/cvYBWe2v1a
— Walter Molina (@WalterVMG) December 11, 2025
“Libertad, libertad”, se escuchó desde la calle. Machado, entonces, tomó una decisión. “Voy a bajar”, les dijo a sus seguidores desde lo alto. Instantes después, rompiendo el protocolo, salió a la calle saludó a los militantes: hubo apretones de manos, besos, abrazos e, incluso, un intento por atravesar las vallas.
El abrazo que necesita toda Venezuela.
Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025
En sus redes, la líder opositora compartió imágenes de su encuentro con los venezolanos que se acercaron hasta la capital noruega para saludarla. Tituló ese mensaje como “El abrazo que necesita toda Venezuela”, y agradeció.
En el mismo hotel de la capital noruega se produjo otro hecho significativo para la estadía de Machado en ese país. Fue el emotivo abrazo con su hija, que también fue capturado por el lente de una cámara.
Si de gestos de afecto y emoción se trata, otra imágen caracterizó la noche de la dirigente venezolana en Oslo. Fue el beso en la frente que le dio a su mamá Corina Parisca de Machado, que estaba en silla de ruedas, en la puerta del hotel.
Machado permanecía en la clandestinidad desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida después de sumarse a sus simpatizantes en una protesta en Caracas. Este miércoles reapareció en público en Oslo.