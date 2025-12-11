María Corina Machado confirmó que volverá a Venezuela
María Corina Machado reapareció este jueves en público por primera vez en casi un año, apenas un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que finalmente recibió su hija. Aunque está programada una conferencia de prensa para este jueves, la líder opositora del régimen de Nicolás Maduro ya adelantó algo crucial: volverá a Venezuela. Lo confirmó en una entrevista con la BBC.
“Por supuesto que vuelvo. Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa”, dijo en inglés a la periodista Lucy Hockings. Reconoció que sabe “exactamente los riesgos” que implica haber salido del país: “Hasta hace poco, el lugar donde creía que debía estar era Venezuela; el lugar donde creo que debo estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo”.
En sus primeras declaraciones desde que llegó a la capital noruega, Machado —que vive en la clandestinidad desde hace casi un año— reveló también el impacto personal de su salida forzada. Contó que se perdió las graduaciones y las bodas de su hija y de uno de sus hijos, y que el reencuentro en Oslo fue conmovedor.
“Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie. De repente, en cuestión de horas, he podido ver a mis seres queridos, tocarlos, llorar y rezar juntos”, relató.
Machado volvió a definir al régimen de Nicolás Maduro “no como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal”, aunque evitó responder si apoyaría una acción militar de Estados Unidos en Venezuela. “No queríamos una guerra, no la buscamos… fue Maduro quien le declaró la guerra al pueblo venezolano”, se limitó a decir.
Su salida del país sigue rodeada de misterio. The Wall Street Journal informó que la dirigente viajó el martes en secreto a bordo de un bote rumbo a Curazao, citando a funcionarios estadounidenses. Ella prefirió no confirmar ni desmontar esa versión: “El gobierno venezolano dice que soy terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, y me buscan. Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso”.
“Sólo quiero decir que estoy aquí porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo”, concluyó.