María Becerra se convirtió en la primera artista argentina en agotar tres shows en River y va por el cuarto
María Becerra regresó al estadio Monumental luego de un año y marcó un hito histórico al convertirse en la primera mujer argentina en realizar tres shows completamente agotados en River, igualando marcas logradas por figuras internacionales como Taylor Swift y Madonna. La artista volverá a presentarse este sábado, cuando buscará establecer un récord absoluto: ser la única en tocar cuatro veces en el estadio.
Ante unas 85 mil personas, la cantante presentó en vivo su álbum Quimera, una obra que señala una etapa artística más madura y conceptual. El espectáculo estuvo estructurado en cinco actos: cuatro dedicados a sus alter egos —Shanina, JoJo, Maite y Gladys— y un cierre con la “quimera” completa, representada por la propia artista.
Tal como había anunciado, el repertorio incluyó todas las canciones del disco, combinadas con sus grandes éxitos, muchos de ellos reversionados por una banda de altísimo nivel musical, donde se destacaron los arreglos corales y una potente base rítmica.
El show contó con una imponente puesta en escena 360, que se utilizó por primera vez en el Monumental, permitiendo una visión privilegiada desde cualquier sector. La disposición del escenario en el centro del campo de juego, sumada a pantallas estratégicamente ubicadas, garantizó que cada detalle pudiera seguirse sin inconvenientes.
La noche estuvo atravesada por la presencia de numerosos invitados, integrados a la performance teatral del recital: Paulo Londra, Abel Pintos, Tiago PZK, Ariel Puchetta (Ráfaga), Taichu y Rei, pareja de la cantante. Mientras Becerra realizaba cambios de vestuario, la banda sostuvo el ritmo del espectáculo con instrumentales y solos virtuosos.
Entre los momentos más celebrados sonaron Acaramelao, Automático, Corazón vacío y Adiós, además de Romántica, su lanzamiento más reciente junto al puertorriqueño Jay Wheeler, presentado como bonus track de Quimera. La canción, una salsa moderna, fue una de las más ovacionadas por un público integrado mayoritariamente por jóvenes adultas y adolescentes, muchas acompañadas por sus padres.
Un cierre cargado de emoción
El final del recital tuvo un tono íntimo y emotivo. El último tema fue Mi amor, la canción que María grabó junto a Rei luego de atravesar difíciles momentos personales. Ambos interpretaron el tema sobre una cama elevada en el escenario y, en el cierre, el rapero le mostró un tatuaje que provocó la emoción y las lágrimas de la artista.
Visiblemente conmovida, La Nena de Argentina agradeció al público y se retiró tomada de la mano de Rei, mientras el estadio coreaba su nombre y pedía un tema más.
La euforia se vivió desde mucho antes de la apertura de puertas, prevista para las 17. Largas filas colmaron el barrio de Núñez, en una previa musical que incluyó a Zé Pequeña, Taichu y Willy Bronca, artistas emergentes elegidos especialmente por Becerra para abrir sus shows. Esa selección volvió a reflejar su apuesta constante por músicos del under y su compromiso con nuevas voces de la escena local.
María Becerra estuvo a la altura de uno de los espectáculos más ambiciosos y convocantes en la historia del Más Monumental. Con una producción de nivel internacional y una búsqueda artística clara, reafirmó su lugar como una de las figuras centrales de la nueva generación de la música argentina.
A diferencia de la primera fecha, el show de este sábado contará con transmisión en vivo por Flow desde las 20.30, por el canal 605 en Argentina, 119 en Uruguay y 25 en Paraguay, para quienes no pudieron conseguir entradas.