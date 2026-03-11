Marcos Pereda, actual vice de la Sociedad Rural oficializó en ExpoAgro su lista
Con la mirada puesta en las elecciones de septiembre, dirigentes vinculados históricamente a la Sociedad Rural Argentina oficializaron la conformación de una lista opositora que buscará disputar la conducción actualmente encabezada por Nicolás Pino. La nómina se denomina Renovación y Unidad y tiene como referentes a Marcos Pereda Born y Santos Zuberbühler.
La presentación se dio en el marco de Expoagro, donde delegados de distintos distritos de la entidad —que cuenta con alrededor de 3.000 socios pero con fuerte incidencia en el PBI agropecuario— comenzaron a delinear el escenario electoral que se definirá este año. La institución también administra los registros de pedigree de razas bovinas, equinas, porcinas y ovinas, un activo central para el sector ganadero.
Uno de los datos llamativos es que Pereda actualmente se desempeña como vicepresidente de la entidad, aunque sostiene que fue desplazado de las decisiones de conducción. En ese contexto, cuestionó a la actual gestión por supuestos desmanejos en el proceso de digitalización de los registros genealógicos, para el cual —según afirmó— se destinó un presupuesto millonario.
La lista Renovación y Unidad se presenta con la expectativa de consolidar un acuerdo amplio dentro de la institución. Algunos dirigentes del espacio sostienen que la unidad podría concretarse si Nicolás Pino decide no competir por la reelección, algo que consideran que no le correspondería estatutariamente. Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la pandemia alteró los tiempos institucionales y habilitaría un nuevo período de gestión.
En 2026 la Sociedad Rural Argentina cumple 160 años, y quienes impulsan la nueva propuesta sostienen que buscan renovar el protagonismo de la institución y fortalecer su vínculo con la Mesa de Enlace, integrada también por Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro. En ese sentido, deslizaron que “el campo debe tener una sola voz” en la defensa de sus intereses, en una frase que algunos interpretaron como una crítica a la relación cercana entre Pino y el presidente Javier Milei.
Zuberbühler señaló que “somos representantes de un sector que tiene enorme potencial y es el sostén de la economía del país”, y remarcó que el objetivo es trabajar en conjunto para defender al sector y mejorar los servicios para los socios, además de profesionalizar la institución y recuperar la centralidad de la Rural en la agenda productiva.
Entre los reclamos que plantean desde el nuevo espacio aparecen las retenciones y el estado de la infraestructura, dos temas recurrentes en la agenda del sector agropecuario. “El campo tiene un pesado impuesto a sus ventas, totalmente distorsivo”, señalaron.
Durante la presentación también se acercaron dirigentes vinculados históricamente a la entidad, como Adela Nores, Dicky Smith Estrada y Santiago del Solar.
Pereda explicó que el nuevo espacio reúne diferentes corrientes internas y sectores independientes: él mismo es fundador del Movimiento Compromiso Federal, mientras que Zuberbühler es referente de Unidad y Acción. “Es momento de sintetizar miradas y trayectorias detrás de objetivos comunes, poniendo por delante a la institución y al sector por encima de cualquier nombre propio”, señalaron durante una rueda de prensa.
El dirigente también remarcó que la decisión de competir “no es una cuestión personal”, sino la defensa de un modelo de conducción basado en reglas claras y previsibilidad. Al mismo tiempo, aclaró que la presentación de una lista alternativa no desconoce lo realizado por la actual gestión, aunque insistió en que la entidad debe dejar atrás “los sectarismos y el internismo permanente”.
Pereda proviene de una histórica familia vinculada al agro argentino. Su padre, Celedonio Pereda, presidió la Sociedad Rural entre 1972 y 1978, mientras que su madre, Matilde Born, pertenecía a la segunda generación del grupo Bunge y Born. Actualmente, el dirigente participa en actividades forestales y ganaderas a través del grupo Bermejo.