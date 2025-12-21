Marcos Galperin y el biógrafo de Milei compartieron cáusticos posteos sobre la internación de Cristina Kirchner
El entorno del oficialismo y sectores empresariales reaccionaron con fuertes mensajes en redes sociales tras la cirugía de urgencia de Cristina Fernández de Kirchner. La exmandataria fue intervenida por un cuadro de apendicitis en el sanatorio Otamendi, lo que generó inmediatas chicanas y comentarios agresivos en la plataforma X.
Los posteos se centraron tanto en la contradicción de tanto respaldo y promoción de los gobiernos kirchneristas a la utilidad de los servicios públicos de salud, para luego utilizar efectores privados, como aludieron a situación judicial de la líder de Fuerza Patria.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, compartió un mensaje que resalta la elección de la medicina privada por parte de la dirigencia “K”.
El posteo original enumera la infraestructura hospitalaria pública con nombres del peronismo, contrastándola con el centro de atención de la expresidenta:
Hospitales Evita: 59 establecimientos.
Hospitales Perón: 35 establecimientos.
Hospitales Néstor Kirchner: 17 establecimientos.
Conclusión: El mensaje cierra señalando que, a pesar de esa cantidad de centros públicos, “se atienden en el Otamendi”.
La violenta reacción de Nicolás Márquez
Por su parte, el biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, publicó un mensaje de extrema agresividad respecto a la salud de la ex jefa de Estado. En su posteo, el escritor se refirió a Kirchner como “la presidiaria” y calificó como una “mala noticia” que la intervención quirúrgica haya sido exitosa.
La intervención se realizó bajo autorización judicial, dado que Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución desde hace seis meses, tras quedar firme su condena en la causa Vialidad.