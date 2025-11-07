Marcos Galperín anticipó la posible renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, alimentó los rumores sobre la renovación del piloto argentino Franco Colapinto con la escudería Alpine, luego de compartir en sus redes sociales un enigmático posteo que sugiere la continuidad del acuerdo para 2026.
El mensaje, que fue un reposteo del CEO de Mercado Libre Brasil, Sean Summers, apareció en la antesala del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde finaliza el contrato inicial del piloto argentino con la escudería francesa.
El vínculo actual entre Colapinto y Alpine incluía la participación del piloto en tres Grandes Premios, siendo Brasil la última fecha de ese compromiso. Sin embargo, todas las señales apuntan a que habrá una extensión del acuerdo.
Se prevé que este viernes, coincidiendo con el inicio de las prácticas libres en Interlagos, Colapinto firme la renovación con Alpine. De concretarse, el argentino iniciará el fin de semana en Brasil con un nuevo contrato y proyección deportiva hacia 2026, consolidando su presencia en la máxima categoría del automovilismo mundial.
November 6, 2025