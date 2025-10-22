Marcha de Jubilados en Congreso: La policía aplica agresivamente el protocolo antipiquetes
La marcha de jubilados que se realiza cada miércoles alrededor del Congreso comenzó un par de horas antes de lo habitual y registró incidentes entre los manifestantes, la mayoría adultos mayores, y miembros de la Policía Federal que aplicó con suma agresividad el protocolo antipiquetes.
Las imágenes que entregaron los móviles de televisión en el lugar mostraron cómo efectivos empujaron bruscamente a ancianos integrantes de la movilización cuando estos quisieron descender de la vereda a la calle para seguir la protesta.
La situación generó tensión e intercambios de insultos entre quienes marchan y los integrantes del operativo quienes asumieron una postura indignante reprimiendo innecesariamente.
[AHORA] Frente al Congreso, la policía aplicó el protocolo antipiquetes en la marcha de jubilados: un oficial empujó a un anciano de 80 años que tuvo que ser atendido por médicos.
La marcha, inicialmente consistió en la tradicional vuelta al histórico edificio del Congreso Nacional, y concretó un semaforazo en la esquina de Entre Ríos e Irigoyen.
En ese contexto se registró una violenta escena, cuando uno de los manifestantes, un hombre mayor intentó protestar en la calle. Un grupo de policías se lo impidió, él les reprochó airadamente su actitud. Allí, uno de los policías, de un porte visiblemente mayor, lo empujó con fuerza y el hombre cayó pesadamente al suelo.
La escena causó estupor entre los testigos y los propios periodistas de TN que contemplaban estupefactos la violenta conducta del uniformado.