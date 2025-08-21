Marcelo Peretta y Eduardo Feinmann protagonizaron una fuerte discusión en la vía pública
Este jueves por la mañana, luego de que se retirara del programa que realiza en Radio Mitre, Eduardo Feinmann fue increpado por el candidato a diputado y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta. La fuerte discusión duró varios minutos en plena vía pública, y según el periodista fue agredido con una patada en la cintura, recibiendo golpes también su vehículo.
“Tiene antecedentes públicos de violencia, cuando en el 2022 atacó a un abogado en el Ministerio de Trabajo. Un hecho vergonzoso, inadmisible y condenable”, comenzó diciendo Marcelo Bonelli, al aire de Nuestra Mañana (Radio Mitre).
Al salir del ciclo que conduce, Alguien tiene que decirlo, Feinmann se comunicó telefónicamente con la radio y dio detalles de lo sucedido: “Fui agredido por este violento, estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares”.
“(Salí de la radio) y de repente veo a Marcelo Peretta que viene caminando rápidamente hacia mí. Me dice que está su hijo, y el hijo filmando a su padre, qué vergüenza”, agregó el periodista, mientras las imágenes mostraban al hombre, de campera roja, acercándose hacia él.
Mi solidaridad y abrazo para @edufeiok https://t.co/Jg0GKXyic7
— Pablo Montagna (@pablomontagna) August 21, 2025
En esa línea, agregó: “Y con otro hombre del sindicato, que también me estaba esperando en la puerta, de buzo celeste, que también terminó filmándome y siendo cómplice de Peretta. Vinieron de a tres a apretarme, fue una emboscada”.
“Me reprochaba por cosas y comentarios que yo había hecho sobre él. Este ser nefasto se presentó como candidato en la Ciudad de Buenos Aires para ser legislador, pero no entró. Y ahora había armado una lista con Jorgito Porcel, que termina renunciando”, relató Eduardo, acerca de la historia del agresor.
Y sumó: “Este tipo se hizo conocido en el programa de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina. Un tipo que tenía una colecta y que, en ese momento, defendía a Alberto Fernández. Y en el 2021 se transformó en PRO, no sé si sigue respondiendo a Patricia Bullrich”.
Sobre el acto de violencia, Feinmann contó que, cuando se bajó de su auto, fue cuando Peretta comenzó a agredirlo: “Él empuja a la policía y me pega una patada en la cintura, después patea mi auto y lo abolla. Esto es parte de este sindicalismo violento y retrógrado que los argentinos no queremos más”.
“Yo me subí un par de veces para irme pero el tipo me seguía agrediendo y me decía ‘cagón, bajá’. Y yo cagón no soy. Obviamente la denuncia ya está hecha, mañana voy a ampliarla y la voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Tipos como estos tienen que estar presos”, arremetió.
“Yo estoy bien, sin ningún problema. No me duele ni el cuerpo ni el daño a mi auto. Yo voy a hacer una denuncia por lesiones y daños, y voy a ir a fondo hasta que este tipo vaya preso. Aunque no creo porque tiene una protección política importante. También tiene varios temas de corrupción en el sindicato pesados. El tipo además es político y se presenta a elecciones”, cerró.