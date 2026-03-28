Marcelo Grandio, amigo de Adorni, fue denunciado por hostigamiento y la Justicia adoptó medidas
La Justicia dispuso medidas para proteger a Vanesa Tossi, la secretaria de la empresa aérea que usó Manuel Adorni para viajar desde Punta del Este a Buenos Aires el fin de semana de Carnaval, pues la mujer denunció que está siendo hostigada por Marcelo Grandío, amigo del jefe de Gabinete.
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo que, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, decidió que Marcelo Grandio se abstenga de contactarse con Vanesa Elizabeth Tossi.
No puede hacerlo ni por si mismo, ni por terceras personas, ni por teléfono ni de manera digital epistolar o presencial.
Tampoco puede acercarse a la casa de Tossi, a su lugar de trabajo o a los sitios donde concurre de manera habitual.
Debe abstenerse de “realizar actos de perturbación, intimidación, hostigamiento o presión” hacia la secretaria Tossi.
El fiscal Pollicita abrió una causa para que se investiguen las amenazas, presiones y “actos de amedrentamiento atribuidos a Marcelo Grandio”, a los que se refirió Tossi.