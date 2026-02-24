Marcelo Gallardo se despide el jueves de River en el duelo ante Banfield
Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River. La derrota 0-1 contra Vélez de este domingo por el Apertura (12ª en los últimos 20 partidos) fue la piña de KO para su segundo ciclo al frente del Millonario, muy alejado del nivel futbolístico y los grandes resultados que tuvo el primero. Este jueves, se despedirá en El Monumental enfrentando a Banfield, buscando cerrar con un triunfo.
Después de la caída en Liniers, el Muñeco suspendió la conferencia de prensa y se tomó unas horas para reflexionar que derivaron en esta decisión de ponerle fin al período que marcó su regreso al club de Núñez desde agosto de 2024, en reemplazo de quien fue su sucesor, Martín Demichelis.
En ese lapso, River no ganó ningún título ni tampoco estuvo cerca, excepto por la Supercopa Internacional que perdió con Talleres el año pasado en los penales, una final ‘heredada’ de la gestión anterior. En total, fueron 85 partidos con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.
Gallardo confirma que se va de River. pic.twitter.com/WY4boMv0vz
— Gastón Edul (@gastonedul) February 24, 2026
“Intentaré ser breve para que no me innunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, comenzó sentenciando el Muñeco en el video de despedida posteado por las redes oficiales del Millonario.
“Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club y a su gente por su amor durante estos años, incluso en momentos delicados como este. Las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan. Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir los objetivos”, declaró el técnico, visiblemente conmovido.
Los puntos más altos de la segunda Era Gallardo fueron dos ahora lejanas victorias en el Superclásico contra Boca: la de la Liga 2024, con un equipo alternativo, por 1-0 en La Bombonera, y la del Apertura 2025 en el Monumental (2-1). Muy poco para lo que se esperaba.
En contraste, no pudo pelear por las dos Libertadores que disputó (no fue rival para Atlético Mineiro y Palmeiras) y ni siquiera se clasificó a la actual, además de otras eliminaciones, un deslucido paso por el Mundial de Clubes y derrotas indecorosas (de local, Riestra, Sarmiento, Gimnasia, Tigre…).
Todo esto, además, en un contexto económico beneficioso para River, que gastó cerca de 100 millones de dólares para el armado de un plantel -a pedido de Gallardo- que hoy parece descompensado y con nombres importantes, pero muy lejos de su mejor versión.
La caída ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto -justo él- fue el punto final. Mientras la gloria del primer ciclo -14 títulos entre 2014 y 2021- será eterna, el volumen II de Gallardo como DT dejará muy poco para recordar en River, que desde ahora le buscará inmediatamente sucesor.