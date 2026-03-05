Marcelo Berthet asumió la conducción del bloque justicialista y llamó a “organizarnos con responsabilidad histórica”
El senador Marcelo Berthet fue designado como nuevo presidente del bloque del Partido Justicialista en el Senado provincial, en el marco de la sesión legislativa realizada este miércoles, donde se informaron las nuevas autoridades de los bloques parlamentarios.
“Asumimos la conducción de este bloque en un momento en el que nos debemos claridad política y responsabilidad histórica”, afirmó el legislador del departamento San Salvador, al referirse a la nueva etapa que inicia el espacio.
Berthet sostuvo que el principal desafío será ejercer un liderazgo basado en el diálogo, la escucha y la construcción colectiva. “Conducir no es imponer, es escuchar, contener y marcar rumbos”, expresó, al tiempo que remarcó la importancia de fortalecer la representación política con responsabilidad institucional.
El senador también señaló que el bloque asumirá el rol de oposición con firmeza, pero dentro del marco democrático. “Apuntamos a ejercer una oposición firme pero responsable. Que las diferencias internas no debiliten la representación que el pueblo nos dio. No es tiempo de personalismo. Sí es tiempo de organizarnos con responsabilidad histórica”, subrayó.
En esa línea, dejó en claro que la nueva conducción buscará consolidar una mirada amplia y territorial del espacio político. “Este bloque no es propiedad de nadie. Es la expresión de un movimiento amplio, territorial, con intendentes y legisladores”, señaló.
Finalmente, Berthet reafirmó su compromiso con el funcionamiento institucional del Senado y con el fortalecimiento del trabajo legislativo. “Creemos en un Senado activo que controle, que proponga y dialogue. Promoveremos el consenso sin resignar principios, porque el consenso no es debilidad. Es madurez democrática”, concluyó.
Con esta designación, el bloque justicialista inicia una nueva etapa de trabajo legislativo, con el objetivo de fortalecer la unidad interna, garantizar una oposición constructiva y sostener una agenda política que represente los intereses de la ciudadanía.