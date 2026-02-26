Marcela Pagano presentó una denuncia penal por el ataque de la Policía Federal contra el camarógrafo en Congreso
La diputada nacional Marcela Pagano presentó este jueves una denuncia penal para que se investiguen los hechos ocurridos esta mañana en las inmediaciones del Congreso Nacional, cuando efectivos de la Policía Federal agredieron físicamente a un camarógrafo de A24. Así lo confirmó la ex periodista en sus redes, donde denunció “un nuevo ataque a la libertad de expresión” por parte del Gobierno.
Presenté una denuncia penal por un nuevo ataque a la libertad de expresión, utilizando a las fuerzas de seguridad para que lastimen cronistas. Casi matan a un fotógrafo en una manifestación similiar en el Congreso. Hoy se repite la escena con un colega camarógrafo de A24 (abro…
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 26, 2026
“Casi matan a un fotógrafo en una manifestación similar en el Congreso. Hoy se repite la escena con un colega camarógrafo de A24. La brutalidad es premeditada. Quieren callar voces y esconder imágenes que muestran una realidad adversa al “relato oficial”. Por eso castigan a quienes son los vectores de la comunicación social. Periodistas, cronistas, camarógrafos, fotógrafos y técnicos son aliados del pueblo y de la pluralidad de voces que es una garantía de la Democracia”, afirmó Pagano, quien pertenecía al espacio de La Libertad Avanza pero se distanció en el último año.
Recordemos que, Facundo Tedeschini, camarógrafo del canal A24 fue agredido y detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina en Congreso, al cubrir una intervención de activistas de Greenpeace contra la Ley de Glaciares que se trataría más tarde en el Parlamento.