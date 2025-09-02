Marcela Pagano más categórica que nunca contra el Gobierno de Milei: “Está acabado”
El Gobierno de Javier Milei acelera su deriva autoritaria y apuesta a la censura y el cercenamiento de la libertad de expresión para intentar contener el escándalo de corrupción que alcanza a Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem.
Empantanado en el barro de la corrupción que salpica de lleno a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, en el Gobierno de Javier Milei comenzaron a tirar manotazos de ahogado y aceleran la deriva autoritaria que mostró desde su mismo inicio con el intento de criminalizar la protesta social.
Acorralado, el mandatario apuesta a la censura para intentar evitar la escalada del escándalo. Parece sin embargo no haber logrado otra cosa más que magnificarlo.
La diputada nacional (Coherencia) y ex integrante de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, fue una de las voces que repudió el intento de censura previa del Gobierno.
“Los periodistas y los productores que trabajan en los programas están viviendo un acto de censura”, denunció Pagano en diálogo con Argenzuela en C5N. “Nosotros militamos la libertad y nos están trayendo la censura. Trajeron amenazas y amedrentamiento a cada quien que piensa diferente”, disparó la diputada.
Y siguió: “yo nací y voy a morir periodista. No se jode con la libertad de expresión porque es la libertad de todos los que opinan distinto. Contra eso todos los argentinos tenemos que unirnos”.
“No hay precedentes en la historia de las democracias del mundo donde estén queriendo callar a periodistas con la Justicia, allanamientos e inventando actos de censura. No pasó ni con el Watergate en Estados Unidos”, advirtió Pagano.
Y cuestionó además la cada vez mayor influencia del clan Menem en el Gobierno. “No sé qué mérito tienen los Menem para tener semejante lugar, enquistados en el poder hoy. No entiendo por qué el PAMI y la ANSES están bajo la órbita de Lule Menem, ni por qué la SIDE pasa de Jefatura de Gabinete a la órbita de un asesor”, cuestionó.
Pagano sostuvo además que el conflicto interno del oficialismo atraviesa incluso áreas sensibles. “Es tal la guerra que hay en el Gobierno que hay ministerios paralelos. Los Menem usaron los cargos públicos para hacer política”, denunció.
“Hago responsable al Gobierno de lo que me pase a mí o a mi familia. Yo recibí amenazas que denuncié en Comodoro Py. El Gobierno llamó a los pesos pesados de inteligencia, a Stiuso y a José Luis Vila. Están usando el poder para hacer negocios”, advirtió.
Finalmente, lanzó un diagnóstico terminal sobre el rumbo del oficialismo: “Este modelo de Gobierno está acabado porque está acabado este modelo de gobernanza. Karina Milei, que nunca se sometió a votación, tomó el poder aconsejada por los Menem. Yo no me resigno a que el presidente no vea que lo están arrastrando”.