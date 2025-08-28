Marcela Pagano: “Lilia Lemoine es un títere manejado por Martín Menem, que es íntimo de la Droguería Suizo Argentina”
Luego de que las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaran un nuevo capítulo de su pelea durante la sesión del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ahora integrante del bloque Coherencia aseguró que la libertaria es “un títere” manejado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“Con Lilia Lemoine no, con Martín Menem”, corrigió la periodista en el inicio de una entrevista con radio Mitre, al marcar que el incidente en el recinto tenía un autor intelectual. En esa línea, la diputada continuó: “Lo que pasa es que ustedes ahora ven y tienen pruebas de que la persona que maneja a este títere es lamentable el presidente de la Cámara”.
Según relató Pagano, se trata de una situación que experimenta “desde el momento de la asunción” y disparó contra Martín Menem: “Como se le va de las manos y no puede ni conducir un Fitito, lamentablemente trata de hostigar y callar las voces que lo incomodan haciendo este tipo de papelones”.
La legisladora nacional del bloque Coherencia comenzó su interpelación a Francos, cuando su par libertaria -ex aliada política- se paró en su bancada frente a una de las cámaras de Diputados TV que transmitía en directo el debate. De esa forma, Lemoine ocupaba gran parte del plano de la cámara que transmitía en vivo la sesión. “Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”, sentenció Pagano.
Al referirse a lo ocurrido este miércoles en el recinto de la Cámara Baja, Pagano recapituló: “Me amenazó Lemoine, pero obviamente la manda Menem. Lo de Martín Menem es lamentable. Yo entiendo que esté nervioso, debe estarlo, porque tiene muchísimas cosas que explicar y no puede. No le cierran los vínculos, no le cierra ya la estrategia para desmentir que no tiene absolutamente nada que ver con toda la red de corrupción que empieza a destaparse”.
“Ayer miraba en TN y hubo sobreprecios en la compra de medicamentos en la Andis y casi todo se lo llevó esta droguería Suizo (Argentina), de la cual es íntimo Menem. Le fabricaba las barritas de proteína. Son íntimos de su familia, él los trajo al Gobierno, hizo los nexos”, sentenció.
Además, la diputada del bloque Coherencia volvió a negar cualquier tipo vinculación con la difusión de las grabaciones clandestinas. “Yo pongo mi celular a disposición de la Justicia para el peritaje que sea y no hay ningún chat borrado, ni llamada. Yo no borro nada. Lo pongo a disposición e invito a que hagan lo mismo los Menem”, apuntó.
Consultada sobre los audios de Spagnuolo sobre presuntas coimas, respondió: “Tiene que investigar la Justicia. A mí me lo presentó el propio Javier Milei a Spagnuolo, era uno de los mejores amigos. Javier es muy selecto con el grupo de gente que lo acompaña en los días de descanso y era una persona que entraba a Olivos los domingos asiduamente. Creo que tiene el doble de entradas que el propio Francos que tiene muchos temas para hablar con el presidente”.
“A mí me llama la atención por qué el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) montó un área de inteligencia paralela”, disparó Pagano y arremetió: “No sé para qué los usa o qué tipo de pretensión tiene”.
En ese sentido, la diputada precisó: “Tenemos una SIDE, hay fondos discrecionales que se multiplicaron varias veces, recursos tiene, y aun así el jefe de Gabinete montó una SIDE paralela, reclutó agentes de alto vuelo, de peso pesado, que trabajaron para el gobierno kirchnerista para el área de (Oscar) Parrilli. Mencioné a José Luis Vila, es un número uno; también a Víctor Hugo Armelino. ¿Por qué los tiene? ¿Qué clase de asesoramiento necesita?”.
“Está por fuera de la ley tener agentes de inteligencia, de contrainteligencia, de la pesada, metidos en Jefatura. Es algo que no me explico. Me reconoció que los tiene contratados, no me pudo explicar para qué los usa”, disparó contra el ministro coordinador.
Acto seguido, la diputada planteó: “Yo me pregunto: ¿no será que son estos agentes, por algún tipo de interés o puja de poder interno, que armaron todo esto? ¿O vamos a seguir ocultando las internas feroces que hay en el Gobierno? Acá hay una puja de poder, una interna, para sacarlo a (Sergio) Neiffert (que responde al asesor presidencial Santiago Caputo) de la SIDE”.
“Evidentemente estaban impulsando el nombre de José Luis Vila, que seguramente tiene expertise y alto currículum, porque creo que también asesoró a la CIA y estuvo muchos años afuera, en Estados Unidos. ¿En qué tipos de asuntos lo tiene que asesorar al jefe de Gabinete? ¿En términos de Cancillería, en viajes, en cómo hacer el tratamiento parlamentario con los gobernadores? ¿No les llama la atención? Siempre pregunto: ¿estas cosas se hacen por dramas pasionales o para ganar poder? Porque tenemos acá una interna bárbara y feroz para ver quién acapara más poder y nadie cuida al presidente”, sentenció.
Para Pagano, “al presidente lo están usando, le han tomado el timón”, ya que “lo único que quieren quienes lo rodean es acaparar poder para hacer negocios”.
“Veía lo que pasó en el conurbano. Me llama la atención porque en la campaña de 2023 caminamos calles parecidas en lugares bastante hostiles, porque eran afines al peronismo, yo al lado de él, atrás caminando, sin toda la seguridad que tiene hoy, y nunca pasó nada. Se desesperaban por abrazarlo, besarlo, por pedirle un autógrafo en los libros. No vaya a ser cosa que hoy, que tiene que tener un montón de seguridad, haya sectores dentro del Gobierno que quieran correr el eje, ¿no? Y montar una pantomima de ataque”, disparó la exintegrante de la banca oficialista.
Y concluyó: “Acá hay que empezar a decir las cosas como son: hay una interna feroz entre el sector de Menem, de Santiago Caputo y de Guillermo Francos. No hay dos lados, hay tres. Parecía ser que el más debilitado era Francos, estábamos preocupados porque se decía muy fuerte dentro de LLA, no afuera, que lo querían correr, que lo iban a mandar a la embajada de Reino Unido, que estaba desinflándose su poder porque ‘Martincito’ Menem quería sacarlo de las conversaciones con los gobernadores, que los traspiés del Congreso eran culpa del jefe de Gabinete, que había que sacarlo. Karina Milei le dio el gusto y lo puso como principal negociador”.