Marcela Pagano: “Karina Milei es la que gobierna, los Menem hacen negocios y Adorni utiliza al Estado para su ascenso social”
La diputada Marcela Pagano dijo que el presidente Javier Milei tuvo conocimiento desde el primer momento de la maniobra con la criptomoneda $LIBRA y aseguro que Karina Milei, “es quien gobierna”.
“Milei estaba al tanto de todo el tema $Libra, no puede decir que no sabía nada”, acusó Pagano, quien sostuvo que el involucramiento del jefe del Estado en el lanzamiento del activo “quedó demostrado en los chats” que sostuvo con Mauricio Novelli y que figuran en el expediente judicial.
“En el Gobierno están los que hacen negocios, como los Menem, y los que utilizan al Estado para el ascenso social, como Adorni”, sentenció Pagano en declaraciones al programa radial A Confesión de Parte, que conduce la periodista Romina Manguel.
La experiodista dijo que: “Karina Milei es quien gobierna y toma todas las decisiones políticas” y explicó las periódicas reacciones del presidente contra la oposición en el hecho de que: “Milei cree que hay una conspiración internacional en su contra que involucra a diputados, senadores y periodistas”.
Pagano volvió a la carga contra los funcionarios del Gobierno involucrados en casos sospechados de corrupción y tildó de “arribistas” al jefe de Gabinete, al presidente de la Cámara de Diputados y a su primo y mano derecha de Karina Milei.
Sobre la interna del oficialismo, Pagano reveló que: “hubo dos diputadas de la Libertad Avanza que hicieron un escándalo porque a Virginia Gallardo le daban más cámara”, como advirtió: “Hay diputados que leyeron el reglamento de la Cámara y no lo entendieron”, agregó, antes de preguntarse: “¿No pasaste en el colegio compresión de texto y llegaste a diputado?”.