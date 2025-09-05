Marcela Pagano exige al Gobierno que detalle el destino y uso del oro monetario del BCRA
La diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para conocer con precisión la cantidad, ubicación, operaciones y costos asociados al oro que integra las reservas internacionales, así como también el circuito de exportación del oro de origen minero.
El proyecto abarca desde el detalle de pureza, ubicación y custodia del oro en poder del Estado, hasta las operaciones realizadas desde 2015 a la fecha, incluyendo ventas, swaps, repos y otros instrumentos financieros. También requiere información sobre los costos de transporte, seguros y almacenamiento, en especial los efectuados en el exterior.
Pagano además pone el foco en el oro de origen minero, solicitando datos desagregados por provincia, empresa exportadora y país de destino, junto con la relación entre los precios declarados y los valores internacionales de referencia. Se pide, además, la identificación de las refinerías y bóvedas receptoras, junto con sus certificaciones internacionales.
La diputada subrayó la necesidad de garantizar la trazabilidad del oro argentino, tanto en su faz monetaria como en la minera, verificando el cumplimiento de los estándares internacionales de la OCDE y la London Bullion Market Association (LBMA). Para ello, solicita información sobre controles aduaneros, permisos de exportación, tributos liquidados y empresas contratadas para transporte y aseguramiento del metal.
“El oro es un activo estratégico de la Nación, y su gestión debe estar sujeta a los más altos estándares de transparencia y control parlamentario”, fundamentó Pagano, quien se ha mostrado crítica del manejo oficial y busca mayor claridad en la administración de estos recursos estratégicos.