Marcela Pagano drástica con Francos: “Haga la denuncia Señor Jefe de Gabinete, no se vuelva una marioneta mediática”
Tras los dichos de Guillermo Francos, la diputada Marcela Pagano tomó el guante en relación a la acusación de “conspiración” y desafió el jefe de ministros a presentar la denuncia por esos presuntos hechos en la Justicia.
Desde su cuenta personal en la red social X, Pagano le escribió el funcionario: “Haga la denuncia en la justicia Ud mismo Sr @GAFrancosOk no se vuelva una marioneta mediática que para eso tienen varios ya en el espacio”.
“PD: Me parece que es Ud el cooptado al que le escriben (por cierto mal) el guion”, finalizó.
La diputada del bloque Coherencia defendió a su pareja, el abogado Franco Bindi. En ese marco, Pagano aseguró que “es todo humo” y que el Gobierno no cuenta con “un solo elemento probatorio”.
Bindi fue responsabilizado por el Ministerio de Seguridad de haber difundido las polémicas grabaciones. “Meterse con él es una forma de intentar que me calle y eso no va a pasar”, declaró la legisladora del bloque Coherencia.
“En realidad, como no pudieron callarme con otras amenazas que han hecho, se meten con mi familia”, aseguró Pagano a LN+. La legisladora se refirió así sobre los supuestos mensajes anónimos en su cuenta de Telegram, donde la culpabilizaban por la filtración de los audios del Gobierno.
E insistió: “No voy a dejar de hablar. Todo esto es humo que están inventando, porque esta denuncia es descabellada, no tiene un solo elemento probatorio. Han pedido allanamientos y no hay un solo elemento que sustente la acusación de gente que, según creo, ni se conoce entre sí”.
Luego, en defensa de su pareja destacó: “Franco Bindi nunca trabajó con esos periodistas. Es un abogado penalista que estuvo en un momento en medios y ninguno de estos periodistas estuvieron en su grilla, no tengo idea cómo termina asociado en esta causa”.
Sobre la denuncia, Pagano criticó: “Suena descabellado por donde se vea y creo que está hecho por alguien con la mente de Lilia Lemoine. Solo una persona así puede inventar semejante cosa descabellada”.