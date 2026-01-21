Marcela Pagano denunció que: “La Antártida Argentina está siendo abandonada”
Decididamente opositora al gobierno de Javier Milei, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto de ley bajo el nombre de “régimen de transparencia, control parlamentario y protección institucional del Programa Antártico Argentino”. Sobre la gestión del Poder Ejecutivo Nacional, la monobloquista alertó que “esto no es ajuste, es irresponsabilidad de Estado”.
En la iniciativa, la única integrante del bloque Coherencia exigió que el Gobierno nacional publique el estado real de buques y aviones; que se informe por las cancelaciones de campañas científicas; transparencia en los presupuestos y los contrarios; y pidió que “se termine con el manejo en silencio”.
A través de X acusó a la gestión libertaria de “no tener planificación, ni logística y tener científicos varados”. “La Antártida no se abandona. No se improvisa. ¡NO SE GOBIERNA A OSCURAS! La soberanía se defiende con ciencia, transparencia y control parlamentario”, agregó la diputada nacional Marcela Pagano.
Respecto a los puntos centrales del proyecto de ley impulsado, pagano exige la publicación del Plan Anual Antártico cada 31 de mayo y elevado por la Dirección Nacional del Antártico a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que será aprobado antes del 30 de junio de cada año y publicado en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores e informado al Congreso de la Nación.
Asimismo, la iniciativa establece un marco normativo para que las transferencias y reasignaciones presupuestarias de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), el Instituto Antártico Argentino (IAA), las bases, refugios e infraestructura bajo administración civil requieran sanción del Congreso de la Nación.
En los fundamentos, Marcela Pagano alertó que: “La Antártida no es territorio lejano y ajeno a los intereses argentinos”, y agregó que: “Es proyección geográfica natural de nuestro territorio patagónico, fuente de conocimiento científico sobre cambio climático, biodiversidad y recursos naturales, espacio de ejercicio de soberanía reconocido internacionalmente en el marco del Tratado Antártico, y símbolo de la capacidad argentina de proyectarse como potencia austral con responsabilidad global”.
También, sostuvo que: “Permitir el desmantelamiento silencioso del Programa Antártico Argentino sería abdicación histórica de responsabilidades soberanas, traición a generaciones de científicos, marinos, aviadores y técnicos que construyeron nuestra presencia antártica, regalo geopolítico a quienes buscan debilitar los reclamos argentinos en el Atlántico Sur, y señal de decadencia nacional ante la comunidad internacional”.
Parar cerrar, la diputada nacional Marcela Pagano manifestó que: “Este Honorable Congreso de la Nación tiene la obligación constitucional, política y moral de actuar. No para confrontar con el Poder Ejecutivo sino para preservar una política de Estado que nos pertenece a todos los argentinos”. “La Antártida es Argentina. Y Argentina no se negocia, no se abandona, no se improvisa”, concluyó.