Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
La diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano informó que presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Basó la misma en declaraciones del amigo de Adorni, Marcelo Grandio, quien dio detalles de un reciente viaje del calificado funcionario de Milei a Punta del Este.
Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete @madorni ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. “Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga”, era así… pic.twitter.com/je5hpLHtiv
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 12, 2026
“Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. ‘Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga’, era así el slogan verdad?”, apuntó Pagano.
La polémica por la presencia de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el avión presidencial sigue generando ruido y en las últimas horas agregó un nuevo capítulo con las declaraciones del periodista Marcelo Grandio en relación al escándalo que se amplificó luego de una investigación publicada por elDiarioAR, que reveló que el funcionario había realizado semanas antes un viaje a Punta del Este en un jet privado junto a su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y el mencionado conductor de la TV Pública.
En las últimas horas, después de que el exvocero presidencial se negara a responder sobre el viaje de los feriados de carnaval a tierras uruguayas, quien sí hizo declaraciones públicas fue uno de los involucrados en el vuelo en cuestión. Grandio explicó que el traslado “lo pagó Manu”. “Yo viajé mucho por esa agencia (Alpha Centauri) durante la pandemia, que fue un desastre esa época, y este vuelo costó US$ 3.600 en total”, sostuvo en diálogo con Pablo Duggan por C5N en la noche del miércoles.
Ya este miércoles, en diálogo con María O’Donnell en Urbana Play, el periodista de la TV Pública dio más detalles: “Con Manuel somos amigos hace más de 10 años y viajamos con su familia a Uruguay. Él pagó sus cuatro pasajes y yo pagué mi parte; él pagó US$ 3.600 y yo pagué US$ 800 porque era mi parte”. “Es el avión más barato que hay, es una empresa que hace taxi avión. Los dueños (de Alpha Centauri) son amigos míos”, dijo.
Según explicó Grandio, Adorni “fue a mi casa en Punta del Este. No veo nada riesgoso ni antiético en compartir un día en mi casa con un amigo de la vida”. Y pidió que “dejen en paz a Manu, es un tipazo. Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no. No ser político y estar en estas es muy difícil. Nos tenemos mucho cariño y soy como un hermano mayor. Esto fue hace más de un mes, Dios mío…”.