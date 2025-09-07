Marcela Pagano contra Pedro Paulin en medio del escándalo por los audios de ANDIS
La diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, lanzó duras críticas contra el periodista Pedro Paulin, en el marco de las repercusiones por los audios filtrados del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. La legisladora apuntó directamente contra el comunicador: “A vos te rajaron por vago y por mitómano del diario Clarín”.
En su mensaje, Pagano aseguró que Paulin está siendo “usado” por Daniel Santoro para una riña personal, y sostuvo que el objetivo de la publicación es “operar contra Santiago Caputo”. Según trascendió, la diputada cerró su embestida calificando al periodista como “una hormiga utilizada por gente gagá”.
El contraataque se dio en tándem con su pareja, el abogado Franco Bindi, quien también se dirigió contra Paulin al tildarlo de “vago”. Además, negó las acusaciones de su ex socia, Gisella Robles, a quien comparó con la serie “Bebé Reno”: “Actúa como una psicópata (…) jamás fue mi pareja”.
El origen del cruce
Las declaraciones de Pagano y Bindi se produjeron tras un informe de Clarín, basado en el testimonio de Robles, ex pareja y socia del abogado. Ella lo implicó directamente en el denominado “Watergate libertario”, asegurando: “No tengo dudas de que él participó en la grabación y filtración de los audios de Spagnuolo”.
Además, Robles señaló a Pagano y reveló que, tras la victoria de Javier Milei, Bindi le aseguró: “Son seis meses nada más, después asume Victoria Villarruel”. La denuncia también lo vincula con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau y el chavismo.