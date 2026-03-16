Marca Paraná: Se llevó a cabo la primera reunión del año del Consejo Asesor
Con la participación de diversas organizaciones y miembros del Consejo Asesor de Marca Paraná, incluyendo universidades, colegios profesionales, entidades empresariales y sectores del Municipio, se desarrolló en Casa de la Costa la primera reunión del año de este espacio público-privado.
El encuentro permitió la presentación de las principales líneas de trabajo que definirán la agenda de Marca Paraná para 2026, así como compartir avances de diferentes proyectos en marcha y comenzar a definir las acciones que se llevarán a cabo en los próximos meses en colaboración con las organizaciones que forman parte del Consejo.
El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó el entusiasmo en cada reunión mensual, al señalar: “Siempre venimos a las reuniones mensuales de Marca con mucho entusiasmo, porque sabemos que las políticas públicas se construyen no solamente desde el Estado, sino también y, sobre todo, para que permanezcan en el tiempo, se diseñan con los actores de la sociedad civil, con los referentes vecinales, de organizaciones, de empresas, de emprendimientos, de estudiantes de la Academia”.
En este sentido, Halle subrayó los ejes centrales planteados en la reunión, expresando que “este año vamos a llevar adelante en la gestión municipal lo que va a ser la Ciudad Universitaria, los vínculos que venimos trabajando con Marca Paraná, el proceso de transporte y cómo se viene llevando adelante; otras cuestiones que venimos trabajando en conjunto, el plan de arbolado, con vínculos con la sociedad y las asociaciones ambientalistas”.
Marca Paraná fomenta el trabajo colaborativo entre el sector público, privado, universidades y la sociedad civil, buscando fortalecer el posicionamiento de la ciudad, potenciar su identidad y apoyar iniciativas relacionadas con el desarrollo productivo, la innovación, la cultura, el deporte y la educación. Tres ejes fundamentales guían las diferentes líneas de trabajo: hacia una Paraná Productiva y Turística, una Paraná Sostenible y una Paraná Inteligente.
En ese contexto, el Consejo Asesor desempeña un rol clave como espacio de participación, intercambio y construcción colectiva, donde diversas instituciones y actores locales aportan su perspectiva para consolidar una agenda compartida que impulse el desarrollo de Paraná.
La coordinadora del programa Marca Paraná, Anabel Waigandt, resaltó que “es el sexto año de trabajo en Marca, la primera reunión fue en febrero del 2020. Ahí, éramos apenas 18 organizaciones alrededor de una mesa y hoy tenemos una sala con cerca de 50 organizaciones. Hoy se suman cuatro nuevas instituciones al Consejo Asesor y estamos fortaleciendo este proceso que fue premiado por sus características de transparencia, de participación y de expresión de la identidad territorial, que justamente es todo lo que Marca busca”.
En cuanto a los puntos destacados del encuentro, Waigandt comentó que “compartimos lo que son las prioridades para este año, que tienen que ver con fortalecer el trabajo en Paraná como Ciudad Universitaria. Y en ese sentido, en abril vamos a estar lanzando la tarjeta UniPase para estudiantes universitarios y también vamos a anunciar un montón de campañas que tienen que ver con elegí Paraná para estudiar”.
Durante la reunión, se presentó la campaña de difusión de la plataforma Paraná PyME, una herramienta pública digital que reúne información, recursos y oportunidades para pequeñas y medianas empresas de la ciudad: www.paranapyme.com.ar.
Asimismo, se compartieron los avances de la segunda edición del programa Marca Tu Identidad, orientado al fortalecimiento de marcas locales, y la proyección de nuevas ediciones para este año. En la misma línea, se presentó el trabajo en marcha para la quinta edición de Diseña Paraná, un programa de apoyo a emprendedores con diseño que busca impulsar proyectos creativos y potenciar el desarrollo del sector.
Respecto a la iniciativa Paraná Ciudad Universitaria, se revisaron distintas líneas de trabajo en curso y las acciones planificadas para este año. Entre ellas, se destacó el lanzamiento de UniPase, la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios que comenzará a implementarse en abril, así como la organización de una nueva edición del Ideatón 360 y la realización de la Semana Universitaria, prevista para septiembre.
Otro de los temas abordados fue el posicionamiento de Paraná como ciudad del deporte, una línea de trabajo que se lleva a cabo en colaboración con la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad y diversas organizaciones del Consejo Asesor.
Durante el encuentro también se compartieron avances en la construcción de un Plan Urbano Ambiental (PUA) y otras iniciativas vinculadas al desarrollo estratégico de la ciudad, en un marco de trabajo que busca fortalecer la articulación entre instituciones y consolidar una visión de desarrollo a largo plazo para Paraná.
En esta primera reunión del año se formalizó la incorporación de nuevas organizaciones al Consejo Asesor: la Asociación Civil Carpinches, Rotary Club de Paraná, la Universidad Siglo 21 y la Cámara de Jóvenes Empresarios de Paraná, que se suman al espacio para continuar fortaleciendo la construcción colectiva de Marca Paraná.
Estuvieron presentes: diversas áreas de la Municipalidad de Paraná, Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, Facultad de Ciencias de la Educación UNER, Facultad de Trabajo Social UNER, Facultad de Ciencias Económicas UNER, UTN Regional Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Universidad Siglo 21 Paraná, Polo Tecnológico de la Ciudad de Paraná, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Oeste Noroeste (CAPER Regional ONO), Centro Comercial e Industrial de Paraná, Cámara de Jóvenes Empresarios de Paraná, Fundación Crisálida, Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (AEPUER), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, Cuidadores de la Casa Común, Unión de Colectividades de Entre Ríos, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) Delegación Paraná, Corporación para el Desarrollo de Paraná (CODEPA), Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná (EMPATUR), Fundación ECOURBANO, Colegio de la Abogacía de Entre Ríos Sección Paraná, Unión de Clubes y Entidades Deportivas de Paraná (ACLUDEPA), Asociación Civil Carpinches, Guías de Turismo del Paraná y Rotary Club de Paraná.