Marca Paraná fue distinguida en los Premios Iberoamericanos a la Comunicación Pública
El programa Marca Paraná recibió una mención especial en la tercera edición de los Premios Iberoamericanos a la Comunicación Pública, otorgados por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), entidad internacional que reconoce experiencias destacadas en comunicación pública, transparencia, participación ciudadana e identidad territorial en gobiernos locales de Iberoamérica.
La distinción fue concedida en la categoría “Generación de identidad territorial desde la comunicación”, donde se valoró la iniciativa “Programa Marca Paraná: una estrategia colectiva para potenciar la ciudad”.
Estos premios destacan proyectos que fortalecen el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, promoviendo la participación, la transparencia y la construcción de identidad territorial. En esta edición participaron gobiernos locales de distintos países de América Latina y Europa.
El reconocimiento pone en relieve el trabajo que impulsa el Municipio de Paraná a través de Marca Paraná, entendida como una política pública orientada a consolidar la identidad local y proyectar el potencial de la ciudad mediante una construcción colectiva.
La iniciativa se basa en un modelo de gestión colaborativo e interinstitucional que involucra a universidades, organizaciones, sectores productivos, instituciones y referentes de la comunidad que integran su Consejo Asesor. Este esquema permite desarrollar una narrativa compartida sobre la ciudad, apoyada en su identidad, su talento, su historia y sus oportunidades de desarrollo.
El Consejo Asesor cumple un rol clave como ámbito de articulación entre universidades, colegios profesionales, entidades productivas, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos, garantizando una estrategia plural, representativa y sostenida en el tiempo.
Desde el equipo de Marca Paraná señalaron que la distinción constituye un incentivo para continuar profundizando las acciones que fortalecen el posicionamiento de la ciudad y consolidan su identidad a nivel regional e internacional.
La resolución completa puede consultarse en el sitio oficial de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.