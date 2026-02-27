Maracanazo de Lanús: Derrotó al poderoso Flamengo y es campeón de la Recopa Sudamericana
Lanús derrotó por 3-2 a Flamengo de Brasil, y le ganó por 4-2 en el global, para ser campeón de la Recopa Sudamericana, al término de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue que disputaron esta noche, en el estadio Maracaná, por la vuelta de la Recopa Sudamericana. Rodrigo Castillo, José Canale y Dylan Aquino anotaron para el Granate. Los goles de Giorgian De Arrascaeta y Jorginho, no alcanzaron para el lujoso plantel brasileño.
¡Felicitaciones, @clublanus! ¡Campeones de la @CONMEBOLRecopa por primera vez! pic.twitter.com/fqgRYYz7C0
— Alejandro Domínguez (@agdws) February 27, 2026
Con el triunfo, el “Granate” alzó el noveno título de su historia, el cuarto internacional y el segundo de la carrera de su DT, Mauricio Pellegrino.
¡Heroico lo de @clublanus! ⭐️
De pie y aplausos para este equipo de guerreros que, con mucha garra, corazón y personalidad, sacó adelante un partido durísimo, hizo historia y gritó CAMPEÓN en el Maracaná. pic.twitter.com/EUFyJlHgKT
— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 27, 2026
La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con una volea de zurda desde el costado izquierdo del área, que el arquero Nahuel Losada pudo desviar al tiro de esquina.
Carrascal volvió a generar peligro a los 20 minutos, con un mano a mano por izquierda en el que Losada achicó espacios de gran manera y contuvo con el pie.
A los 24 minutos, el delantero Gonzalo Plata superó con facilidad al defensor José Canale y corrió a campo abierto desde la mitad de la cancha, para luego encarar al arquero rival pero definir muy desviado, con un remate cruzado ancho.
SE RESBALÓ ROSSI Y CASTILLO APROVECHÓ
Lanús le gana 1-0 a Flamengo en el Maracaná pic.twitter.com/eWOPdy9IFF
— En el VAR (@EnElVar) February 27, 2026
Lanús abrió el marcador en su primera llegada del partido, a los 29 minutos, cuando el arquero Agustín Rossi estaba en la mitad de la cancha y tuvo que recibir un pase del lateral Ayrton Lucas, que se frenó por el agua producto de una lluvia torrencial y le quedó servida a Castillo, que gambeteó al guardameta y definió ante el arco libre.
En 33 minutos, el local se encontró con un penal, producto de una mano del mediocampista Ramiro Carrera, que De Arrascaeta cambió por gol tres minutos después, con un derechazo bajo y cruzado que pasó a centímetros de la estirada de Losada.
La primera llegada del complemento fue del local, a los 10 minutos, con una jugada individual de Ayrton Lucas por izquierda que terminó en un remate de primera de Plata, el cual salió bajo y a las manos del arquero Losada.
Luego de un centro desde la derecha y un rebote en el área, el volante Lucas Paquetá definió de volea sobre el costado derecho del área, aunque su tiro fue exactamente a la posición en la que estaba el arquero argentino, que sostuvo el marcador.
Flamengo obtuvo otro penal, a los 35 minutos, luego de una falta del lateral Tomás Guidara sobre De Arrascaeta, en el borde izquierdo del área. Con mucha templanza, a los 40 minutos, Jorginho abrió el pie derecho, definió al medio del arco y puso el 2-1 de Flamengo.
¡¡¡HISTÓRICO GOLAZO DE CABEZA DE CANALE A LOS 117′, EN EL MARACANÁ, PARA MARCAR EL 3-2 GLOBAL DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!!
Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KhJLW1pqf0
— SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026
En su primera llegada del alargue, a los 12 minutos del segundo tiempo, un córner al primer palo habilitó el cabezazo del defensor José Canale, que clavó la pelota en el ángulo para el 3-2 en el resultado global.
El relato de Mariano Closs en el gol agónico de Dylan Aquino que sentenció el título del Euro Lanús ante Flamengo en el Maracaná
CINEMA ABSOLUTO, SEÑORES pic.twitter.com/KfMRt5xl0s
— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) February 27, 2026
En el segundo y último minuto de descuento, un contraataque unipersonal de Dylan Aquino le dio el gol decisivo al equipo argentino, con una corrida memorable por izquierda, con gambeta al arquero rival incluida, para definir ante el arco libre y desatar la locura en la cancha, la tribuna y la ciudad de Lanús.