Mar inusualmente cálido y cristalino en Mar del Plata: el agua alcanzó los 22° y sorprendió a turistas y locales
El color del mar ya llama la atención desde lejos. Sin nubes que proyecten sombras y con un azul claro casi cristalino en la orilla, el primer contacto confirma la sorpresa: la temperatura del agua en Mar del Plata está por encima del promedio histórico para esta época del año. En los últimos días de diciembre, el mar ronda los 22 grados, un registro que desafía la memoria de quienes conocen estas playas.
El abrazo cálido del mar resulta casi inédito para la ciudad. Habitualmente, la zambullida en Mar del Plata implica enfrentar aguas cercanas a los 20° y soportar el impacto del frío al ingresar. Sin embargo, con apenas un grado y algunas décimas más, la experiencia cambia por completo: el cuerpo no se resiste, no se eriza y aparece una sensación de relax, acompañada del refresco necesario ante el calor.
Y es que, pese a este mar más templado, las altas temperaturas siguen marcando el pulso del verano. El martes se registraron 38,5 grados, y para este último día del año se esperan valores superiores a los 30°.
El fenómeno se convirtió en tema central de conversación entre marplatenses y turistas que llegaron masivamente a la ciudad para despedir el año. Muchos arribaron desde la Ciudad de Buenos Aires buscando alivio frente al calor extremo, y se encontraron con altas temperaturas también en la costa, aunque compensadas por un mar cálido pero aún refrescante. Como consecuencia, las playas lucieron colmadas durante el fin de año.
Según los registros del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), con sede en la escollera norte, ya en noviembre se había advertido un ascenso en la temperatura del agua. Ese mes, el promedio fue de 17,5 grados, cuando el valor medio histórico para noviembre, medido desde 2011, es de 16,7 grados.
Las mediciones semanales realizadas por el Inidep se comparan con las de un termómetro especial instalado en la Estación de Observaciones Costeras del Servicio de Hidrografía Naval, ubicada en el Muelle del Club de Pescadores, uno de los puntos emblemáticos del centro marplatense.
Estos datos no solo permiten saber si el agua está “fría o templada”, sino que son fundamentales para el estudio del clima, el ambiente marino y la actividad pesquera de la región.
En condiciones normales, en diciembre el mar no suele superar los 20°, pero este año rozó los 22°. Aunque la diferencia parezca mínima, dos grados representan un cambio significativo. Especialistas estiman que, si continúan las altas temperaturas ambientales y el mar en calma, el agua podría seguir calentándose y acercarse a los 23 grados registrados en febrero de 2017, cuando el mar adoptó un tono turquesa.
Por ahora, no se alcanzó ese color característico, aunque la ausencia de arena en suspensión permite que, incluso con el agua a la cintura, todavía se distinga con claridad el fondo arenoso.