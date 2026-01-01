Mar del Plata repleto como en las mejores épocas
En las últimas horas del año que se fue y en las primeras de este 2026, en La Feliz y el resto de la Costa Atlántica la temporada comenzó fantástica. En el imaginario marplatense de quien se ubica de uno u otro lado del mostrador –ya sea dueño de un hotel boutique, chef de su propio restaurante en una playa del sur, o gestor de una rotisería cerca del agitado transito de turistas de la Plaza Colón, así como del viajero que desfila bajo el sol rotundo hacia el mar– el clima de estas horas está inmejorable.
Es el pronóstico que, cuando se cumple, prima. Y no falla: solazo, cielo completamente despejado, una ola para divertirse en la orilla con o sin tabla, y un mar que a causa de esta seguidilla de días de calor se acopla con condiciones sorprendentes: muestra un tono claro y una temperatura más que amable (por encima de los parámetros normales para la fecha, casi 22°), e invita a repetir la zambullida, inevitable: récord de diciembre, el martes la temperatura trepó a 38°5. Y el último día del año también fue sofocante: 34°4.
Solo faltaba este golpecito de horno para darle el mejor puntapié a la temporada. Así, desde el domingo comenzaron a tomarse reservas a un ritmo inusitado que cambió el humor hasta de los más pesimistas cuando la disponibilidad de Navidad fue de lo más discreta. Entre una fiesta y otra, el cambio –ola de calor anunciada en medio– fue rotundo.
El primer día del año encuentra a la costa argentina marcando el que será uno de los picos de la temporada 2026. No solo Mar del Plata. Localidades como Cariló, Las Gaviotas y Mar de las Pampas con ocupación hotelera plena y otras con registros ubicados sobre el 90%.
La temporada está en marcha hace unos días: sobrevuela las playas la avioneta arrastrando contra viento un cartel publicitario; entre las sobrillas se oye “chipá, calentito el chipá”, un churrero ofrece a “10 la docena” agobiado por la temperatura récord.
Frente a Cabo Corrientes un guardacostas de Prefectura se cruza con el crucero Anamora, que ofrece una perspectiva diferente de la sinuosa costa de Mar del Plata que en estos días con el Operativo Sol en marcha la transitan policías hasta a caballo a marcha lenta. La montada por la costanera en verano.
Se expone el McLaren de F1 de Lando Norris en el shopping Aldrey, se inauguró en el astillero Contessi “Puertas Mundos”, donde es posible abandonar el entretenimiento que proponen las pantallas e ir por el disfrute real: hamacarse entre nubes, caminar por el espacio exterior o sumergirse en una habitación completamente forrada de peluche.
Una carpa de circo (“Fantasía sobre Hielo”) se irguió en los terrenos de la Terminal Ferroautomotora, sobre Luro; entre otros, las marquesinas de los teatros las lucen Florencia Peña con Juan Ingaramo (“Pretty Woman”); a Martín Bossi (“La cena de los tontos”); a la ex novia presidencial Fátima Flórez; a Nito Artaza (“Passion”); hasta un show de ballet flamenco ofrece la cartelera (“Sangre gitana”), y los artistas de la rambla (en obra: la Provincia de Buenos Aires está renovándola), con tonada del interior, hace días que trabajan a “escalera llena”.
El shopping Bendú es la gran vedette de este verano. Un flamante centro comercial que transforma por completo el histórico predio de la ex Manzana de los Circos y que ya comenzó a recibir a sus primeros visitantes como alojará en su anfiteatro las presentaciones de Dante Spinetta y Dj Mami el 8 de enero.
Y tiene agenda recargada: El Mató a un Policía Motorizado (16/1), La Mágica (17/1), El Plan de la Mariposa (23/1), Ciro y Los Persas (24/1), La K’onga y La Delio Valdez (25/1), Divididos (6/2) y Karina La Princesita (7/2).
En el Roxy, Mayumana (30 y 31 de enero) y Diego Torres (24/1). En febrero, en el mismo teatro, se presenta el icónico guitarrista Andy Summers.
Este miércoles ya se habían cargado las rutas hacia la costa. Según el último reporte de Aubasa (Autopistas de Buenos Aires SA), el tránsito era intenso en la Autovía 2, con cerca de 1.500 vehículos por hora en el peaje de Samborombón poco antes del mediodía. En Maipú, en tanto, se registraron 760 rodados.
En tanto, en la ruta provincial interbalnearia 11, en el peaje de La Huella, la cantidad de vehículos que circulaban hacia las localidades de la Costa Atlántica era de 2.180 por hora en ese mismo momento.