Manuela Castañeira: “Me encantaría que la izquierda esté unida”
La candidata a diputada nacional por el “Nuevo MAS”, Manuela Castañeira, contó que postularse en este nuevo proceso electoral “es un gran esfuerzo que hacemos con sacrificio, pero con mucha convicción porque bueno, lo mío es la militancia por la transformación social y esto es una parte importante para que nuestras ideas, nuestras propuestas lleguen más lejos”.
Sobre por qué la izquierda, una vez más, no va junta, la candidata del “Nuevo MAS” fue categórica: “Me encantaría que la izquierda esté unida, esa es la primer diferencia que tengo con la otra lista. A mí sí me importa, a mí sí me gustaría que vayamos juntos. A mí lo dije mil veces que hagamos debate, que cuando hubo PASO, que nos juntemos, que tomemos café, hice carta abierta. ¿Hay diferencias ideológicas o es un tema más? ¿Sabes qué es mucho más mundano que lo ideológico? ¿Qué pasó con Miriam? Es mucho más triste que eso. Yo creo que en realidad tiene que ver con un asunto de cargos y de aferrarse a sillas y de adaptarse un poco a la dinámica de los cargos y a pensar que sumar es dividir. Creo que ellos no dan cuenta de que si nos juntamos podemos tener mucha más potencia, muchas mucha más proyección y que solo están pensando en repartir lo poco que hay en lugar de la proyección que podemos tener”.
Y acentuó: “Nosotros por ahí estamos más en el de la militancia del día a día, en el de las ideas. La verdad, dialogamos poco y me parece redesagradable que sea así porque tendríamos que dialogar mucho más. Sí, nos encontramos en las luchas, eso es así, pero nos ha distanciado mucho. Creo que las prácticas que ellos tienen a mí me generó mucho rechazo. A mí me parecen las prácticas de la política tradicional, no me gusta. A mí eso me me genera como distancia, yo creo que tenemos que hacer otra cosa. Yo creo que la política tiene que reflejar el otro lado de la política argentina que es las plazas, lo colectivo, lo que viene desde abajo, como hicieron las familias de discapacidad, la solidaridad, otra cosa, y no esas prácticas viejas”.
En relación al por qué no se sumó al FIT en el 2019, también fue incisiva: “Porque nunca me quisieron sumar. Esta discusión es eterna, esta discusión viene así de que se armó el FIT. Ellos nunca nos quisieron integrar porque ellos especulaban con las PASO, que si dejaban otras listas afuera, se quedaban con todos los votos de la izquierda en octubre y esa especulación generó en la última década una gran división en la izquierda que después se expresó en lugares de trabajo, en centros de estudiantes, en sindicatos. Creo que estamos en un mundo polarizado, en un mundo donde hay extremas derechas, en un mundo donde la juventud y amplios sectores de la sociedad empiezan a resistir a esas extremas derechas y el rol de la izquierda y en mi caso de la izquierda anticapitalista es estratégico. Tenemos que tener la fortaleza para organizar, para transmitir ideas y a mí me importa mucho que podamos proyectar en ese sentido”.
En cuanto a su pretensión de ser parlamentaria, indicó: “Se han sumado muchos voluntarios y voluntarias que quieren que llegue al Congreso porque yo nunca estuve. Vivo en mi laburo, soy trabajadora docente de la Universidad Nacional de General San Martín. Creo que soy la única candidata que puede poner un recibo de sueldo arriba de la mesa que encabeza en la provincia de Buenos Aires, además de que soy la única feminista que encabeza una lista en un contexto de discurso ideológico misógino y homo, lesbo transfobiante y eso suma un montón. Traemos propuestas, hablamos de cómo miramos el país y tenemos un programa. Nosotros elaboramos una propuesta que es el manifiesto. Nosotros en esta campaña queremos hablar de algo que no habla nadie en la campaña de las 15 listas que están en la provincia: 14 no hablan del salario. El salario es el tema más comentado en la Argentina en el día a día”.
Respecto a qué tipo de salario se necesitaría para estar tranquilo, Castañeira señaló: “Yo propongo el salario mínimo vital y móvil que parta de los 2 millones de pesos y quiero entrar al Congreso a hacer un escándalo nacional por el salario. Venimos trabajando esta propuesta de crecimiento a partir del salario hace varios años ya. Nosotros planteamos una economía en función de las necesidades sociales y no de la ganancia de unos pocos. El salario como factor de crecimiento permitiría tener un impacto directo en el consumo. Esto es una cadena: si vos subís el salario, la gente consume más, por lo tanto, es un factor de crecimiento. En términos macro, la capacidad instalada de la Argentina está en un 65% este momento. Si vos tenés salario de $2 millones de pesos, vas al consumo, la podés duplicar sin hacer prácticamente inversión, es decir, utilizando lo que tenés lo puedes llevar al 100%”.
Sobre si no le teme a una estampida de la inflación con esa alta demanda, reflexionó: “En primer lugar, lo que generaría es que la gente pueda comprar comida que no está pudiendo, que pueda comprar medicamento que no está pudiendo. La viabilidad de esto viene por una batería de medidas, están ahí desarrolladas, tenemos 18 puntos del programa. Hay una batería de medidas, unas tienen que ver con el salario indirecto, que es la estructura impositiva de la Argentina, por ejemplo, el IVA. Si vos eliminás el IVA tenés automáticamente de manera indirecta un 20% de aumento de tu capacidad de compra porque no vas a tener que pagar ese impuesto que es el impuesto a la pobreza que el Estado argentino se sostiene sobre los pobres”.
Y clarificó: “Hay una estructura impositiva regresiva donde dicen que hablan de impuestos pero en realidad cargan a los pobres y tratan de eliminarle impuestos a los ricos. Es la antítesis lo que dice el gobierno. El gobierno le regaló $2.000 millones de dólares a los a siete cerealeras de la Argentina en impuestos.
En lo inherente a cómo seducir al empresariado para que invierta en estas condiciones, Castañeira precisó: “El discurso casi religioso que tiene el gobierno me parece una estafa y una mentira. Los privados no están invirtiendo. El porcentaje de inversión que hay del PBI por parte de los privados en Argentina es bajísimo. Tendría que haber una inversión del 23% más o menos o del orden del 25% del PBI para que haya crecimiento, estamos más o menos en el 17% ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está generando en la Argentina se lo están fugando”.