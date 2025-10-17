Manuela Castañeira acusó a Patricia Bullrich de “machista”
La dirigente de izquierda Manuela Castañeira, candidata a diputada nacional por el Nuevo MAS, lanzó fuertes críticas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de ser “la primera machista” del país y de ser parte de un gobierno responsable ideológicamente de la violencia de género.
En sus redes sociales, Castañeira respondió a las recientes declaraciones de Bullrich, quien había deslizado críticas hacia el movimiento feminista en el contexto de los múltiples casos de femicidios registrados en el país. “Sos parte de un gobierno que niega los femicidios y la opresión hacia las mujeres, y vos salís a culpar a las feministas de la violencia que sufrimos. ¡Es repugnante!”, manifestó la dirigente.
.@PatoBullrich sos la primera machista. Sos parte de un gobierno que niega los femicidios y la opresión hacia las mujeres, y vos salís a culpar a las feministas de la violencia que sufrimos! Es repugnante! Nosotras no nos pasamos ningún pueblo, en octubre hubo un femicidio cada… pic.twitter.com/NvbWKEtAwM— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) October 17, 2025
Castañeira recordó que, según las últimas estadísticas, en octubre se registró un femicidio cada 13 horas, y apuntó contra el oficialismo por desentenderse de la gravedad del problema. “¿Con qué cara después te indignás cuando digo que son los responsables ideológicos de la ola de femicidios en el país?”, cuestionó.
Finalmente, advirtió: “Tu proyecto es que volvamos al medioevo, pero las mujeres y diversidades no se los vamos a permitir. Si provocan a la marea, se vuelve tsunami.”